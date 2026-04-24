Najvažnije:

Krhko primirje u Libanu produženo je za tri nedelje nakon što su se izraelski i libanski predstavnici sastali u Beloj kući.

Sukob između Izraela i Hezbolaha je među ključnim tačkama spoticanja u mirovnim naporima SAD i Irana.

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je odbio da da vremenski okvir za rešavanje rata u Iranu, rekavši novinarima: „Ne požurujte me.“ Okrivio je ono što je opisao kao nedostatak jasnog vođstva za zastoj u razgovorima, rekavši da SAD ne znaju ko je vođa u Iranu, jer pritisak raste zbog globalnih ekonomskih uticaja.

Američki vojni zvaničnici razvijaju nove planove za ciljanje iranskih kapaciteta u Ormuskom moreuzu ako se primirje u Iranu raspadne.

Amerikanci traže vođu iračke milicije, nude nagradu do 10 miliona dolara

Sjedinjene Države nude nagradu do 10 miliona dolara za informacije o vođi iračke šijitske milicije Kata'ib Sajid al-Šuhada (KSS), koju podupire Iran.

Američki Stejt Department, putem svog programa "Nagrade za pravdu", identifikovao je vođu kao Hašima Finjana Rahima al-Sarajia, a njegovu grupu označio kao terorističku, piše Gardian.

Treći američki nosač aviona stigao blizu Irana

Još jedan američki nosač aviona trenutno se približava svom odredištu u blizini Irana, što ga čini trećim takve vrste u tom području.

Centralna komanda SAD, koja nadgleda operacije na Bliskom istoku, danas je objavila da je USS Džordž H. V. Buš stigao u blizini, u Indijski okean.

Još nije sasvim jasno šta će nosač aviona raditi, ali veliki delovi sredstava američke mornarice do sada su bili uključeni u blokiranje pristupa iranskim lukama u Ormuskom moreuzu.

Izrael je spreman da vrati Iran u mračno doba

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je sinoć da je izraelska vojska spremna da ponovo pokrene rat protiv Irana i da je Izrael spreman da "vrati Iran u mračno doba". "Mete su označene", kazao je on, prenosi CNN.

Dodao je da Izrael "čeka zeleno svetlo" od Sjedinjenih Američkih Država da nastavi rat i "završi eliminaciju dinastije Hamnei i vrati Iran u mračno doba". "Ovog puta, napad će biti drugačiji i smrtonosan i dodaće razorne udarce na najbolnijim mestima, nakon ogromnih udaraca koje iranski teroristički režim već pretrpeo, udarce koji će potresti i srušiti njegove temelje", rekao je Kac.

Izraelski napadi pogodili južni Liban uprkos produženju prekida vatre

Izraelski ratni avioni izveli su danas nove napade na južni Liban, samo nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio tronedeljno produženje prekida vatre između Izraela i Hezbolaha, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izveštaje lokalnih medija. Dva napada su ciljala grad Tulin, dok je poseban napad pogodio Kirbet Selm, prenosi "Liban 24" i dodaje da je predgrađe Tulina takođe granatirano artiljerijom.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je sinoć da je postignut dogovor između predstavnika Izraela i Libana na sastanku u Beloj kući da primirje bude produženo za tri nedelje. "Sastanak je protekao veoma dobro!", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama

Predsednik Irana Masud Pezeškijan i predsednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf odbacili su sinoć tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o unutrašnjim previranjima u Iranu, rekavši da u toj zemlji nema podele na sledbenike tvrde i umerene linije.

“U Iranu nema sledbenika tvrde ili umerene linije'“, navodi se u saopštenju zvaničnika i ističe da su svi oni "Iranci i revolucionari", preneo je Skaj njuz. Ovakav stav ponovio je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad ranije.

