Stravičan slučaj dogodio se juče u Višegradu kada je muškarac E. D. (49) ubio dete pa sebe.

Kako Alo! saznaje muškarac je najpre presudio ćerkici (2), pa potom izvršio samoubistvo.

Kako je za Alo! ispričao izvor blizak slučaju, ovakva tragedija se ne pamti.

- Najpre je uibio ćerkicu, a potom presudio sebi. Taj muškarac je rodom iz Goražda, a živeo je ovde u okolnom selu - rekao je izvor za Alo!

Sve se dogodilo u selu Kabernik kod Višegrada danas oko 16 časova.

Slučaj je prijavila rodbina E. D. nakon što im je poslao oproštajnu poruku.

