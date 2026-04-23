Stravičan zločin potresao je Meksiko Siti nakon što je bivša misica i influenserka Karolina Flores Gomez (27) pronađena mrtva u luksuznom stanu u jednom od najelitnijih delova grada.

Njeno telo zatečeno je sa prostrelnom ranom na glavi, a prema prvim informacijama istrage, glavna osumnjičena je njena svekrva Erika Marija, koja se u trenutku zločina nalazila u stanu zajedno sa sinom, odnosno partnerom žrtve Alehandrom.

Iako se pucnjava, kako se veruje, dogodila u sredu uveče, policija je obaveštena tek narednog dana, što dodatno produbljuje misteriju i otvara niz pitanja o tome šta se zapravo dogodilo u stanu.

Posebno zabrinjava činjenica da obezbeđenje zgrade nije prijavilo da je čulo bilo kakve pucnje ili primetilo nešto sumnjivo, uprkos tome što se zločin dogodio u luksuznom kompleksu pod nadzorom.

Policija je ispitala i Karolininog partnera, koji je prijavio njenu smrt, dok su forenzičari i balistički stručnjaci detaljno pretražili mesto zločina u potrazi za ključnim dokazima.

Guvernerka meksičke države Donja Kalifornija, Marina del Pilar Avila, zatražila je hitnu i temeljnu istragu, naglasivši da nijedan zločin nad ženom ne sme ostati nekažnjen.

Karolina Flores Gomez bila je poznata javnosti još od 2017. godine kada je ponela titulu “Miss Teen Universe” za Donju Kaliforniju, a tokom karijere osvojila je i više lokalnih nagrada za lepotu u svom rodnom gradu Ensenadi.

Njena tragična smrt ponovo je pokrenula pitanje bezbednosti žena u Meksiku, ali i pokazala da ni najbogatiji i najzaštićeniji delovi grada nisu imuni na nasilje.

Istraga je u toku, a javnost čeka odgovore na ključno pitanje – šta se zaista dogodilo iza zatvorenih vrata luksuznog stana?