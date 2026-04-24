Pre gotovo deset godina, Lepa Brena javno je zamerila Vesni Zmijanac učešće u jednom rijaliti programu i od tada do dana današnjeg o njihovom odnosu se svašta piše i nagađa.

Iako obe pevačice nikada nisu govorile o razlogu zahlađenja odnosa, izjava Lepe Brene 2016. godine bila je više nego dovoljna se se pokrene pitalje: U kakvom su odnosu dve velike zvezde?

Isto pitanje pokrenuto je i skoro deceniju kasnije, tačnije, kada je Vesna Zmijanac gostovala kod Ognjena Amidžića u emisiji.

Koja od vas dve je u mladosti bila bolja pevačica, a koja zgodnija? Glasilo je pitanje voditelja, a Vesna je odgovorila nonšalantno i sa stilom.

- Obe smo dobro izgledale, možda sam bila malo bolja pevačica. Bili smo aktivni, hranili smo se zdravo – bila je jasna pevačica koja za Lepu Brenu nikada nije rekla ružnu reč, već samo pohvale.

- Brena uvek nađe neku smicalicu da napravi u tom momentu kada smo bile baš popularne. Između mene i Brene je postojalo rivalstvo samo kao dobra konkurencija, ali mi smo super drugarice i uvek smo se lepo slagale. Sada smo nekako svako na svoju stranu, od kada je korona, ali uvek smo mi imale naše vreme - istakla je Vesna davnih dana.

Podsećanja radi, ovako je Brena kao mlada pevačica javno govorila o koleginici.

- Nastojim da se ne družim s ljudima sa estrade. Mi u suštini ne možemo biti prijatelji, znam da mogu da budem prijatelj sa svakim, jer znam da nemam konkurenciju u Jugoslaviji. Kada dođe, devojka koja je sa 14-15 godina počela da peva po magistrali ili po birtijama i rupama, koja se lepo našminka, stekne neko ime na osnovu „kuku, lele, majko, oteo mi neko muža“, kada rasproda poslednje adute svog života i kada na takav način stekne imidž, za mene je to van pameti - rekla je Brena 1990. a stav joj se nije mnogo promenio ni mnogo kasnije:

- Ako moram svoj privatni imidž da prodam, ako sad kažem da mi slikate pupak u devetom mesecu trudnoće, onda ću da rodim dete, pa ćete da mi slikate grudi koje više nisu male, nego su sada velike, pa ću da budem fina i uzorna. Baš bih volela na pet minuta da budem Vesna Zmijanac pa da malo odmorim mozak, jer u tim godinama dozvoliti sebi da se toliko nalupetaš gluposti u ime svoje slave, za mene je nezamislivo - rekla je Brena i dodala:

- Vesna je kod nas u emisiji "Nikad nije kasno" bila i gospođa, i dama, i kraljica, a šta je tamo, nek razmisli sama. Za mene su rijaliti programi medijski užas. To je takvo degradiranje čoveka u svakom smislu - izjavila je Brena pre nekoliko godina.

