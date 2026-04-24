Bračni par krenuo u pozorište, zastaju ispred ulaza i muž kaže:
• Mnogo si pogrešila što si me naterala da obučem ovo odelo, bolje je bilo da sam došao u onom drugom.
Žena:
• Ti bi samo da se raspravljaš, baš ti lepo stoji.
• Možda, ali karte su u onom drugom odelu.
Zanimljivosti
HOROSKOP ZA PETAK, 24. APRIL Ovnu zakulisne radnje na poslu, Bika izjeda ljubomora, Lavu tahikardijaPrethodna vest
Možda vas zanima
3min
UŽIVOTREĆI AMERIČKI NOSAČ AVIONA STIGAO BLIZU IRANA Tramp o vremenskom okviru za mir: "Ne požurujte me"
2H
HOROSKOP ZA PETAK, 24. APRIL Ovnu zakulisne radnje na poslu, Bika izjeda ljubomora, Lavu tahikardija
14H
BRNABIĆ OBJAVILA SNIMAK KOJI TRESE MREŽE! Parandilović na udaru: “DOBRO JUTRO, GOSPODINE!” (VIDEO)
