Bračni par krenuo u pozorište, zastaju ispred ulaza i muž kaže:
• Mnogo si pogrešila što si me naterala da obučem ovo odelo, bolje je bilo da sam došao u onom drugom.
Žena:
• Ti bi samo da se raspravljaš, baš ti lepo stoji.
• Možda, ali karte su u onom drugom odelu.