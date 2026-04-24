Tokom jutarnjih sati 24. aprila zabeležena su dva zemljotresa na području Krita u Grčkoj, od kojih je jači dostigao magnitudu od 5,6 stepeni po Rihteru. Potres se dogodio u 05:18 časova, na dubini od 10 kilometara.

Nekoliko sati kasnije, u 07:28 časova, registrovan je još jedan potres jačine 4,4 stepena, takođe na dubini od 10 kilometara. Oba zemljotresa dogodila su se u relativno bliskom području, što može ukazivati na pojačanu seizmičku aktivnost u ovom delu Egejskog mora.

Ovakvi potresi su uobičajeni za region Mediterana, koji se nalazi na trusnom području gde dolazi do sudara tektonskih ploča. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

BONUS VIDEO