Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

OVDE JE DETALJNA PROGNOZA DO OKTOBRA: Maj će nas iznenaditi, a tek jul i avgust...

U Srbiji do kraja sedmice promenljivo vreme, danas ujutru slab prizemni mraz, a dnevna temperatura u postepenom porastu

 
Autor:  Milica Krstić
24.04.2026.06:45
0
OVDE JE DETALJNA PROGNOZA DO OKTOBRA: Maj će nas iznenaditi, a tek jul i avgust...
Prinstcreen/Ai ilustracija
Prethodna vest
Sledeća vest

Do kraja sedmice u Srbiji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima.

Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i objavio detaljnu sezonsku prognozu do oktobra koja sadrži informacije o prognozi odstupanja srednje mesečne minimalne i maksimalne temperature vazduha kao i srednje mesečne količina padavina.

Prema najavi RHMZ-a maj će biti topliji i prosečno vlažan mesec sa majskim kišama. 

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0,5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13,9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0,5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23,8 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 52 mm.

Jun topliji, nestabilan, ali prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0.5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 17,3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 26,9 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 55 mm.

Jul

Prema prognozi i jul će biti topliji i prosečno vlažan sa toplotnim talasima. 

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19,2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30,1 stepen.

- Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 36 mm.

 Avgust topliji i prosečno vlažan. Toplotni talasi

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.7 stepeni Celzijusovih. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30,2 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

Septembar topliji i prosečno vlažan


RHMZ u sezonskoj prognozi najavljuje nastavak kasnog leta u prvoj polovini septembra.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većini Srbije biti viša za 0,5 do jedan stepen, a u Vojvodini, Mačvi i severnoj Šumadiji za jedan do dva stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14,3 stepena.

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24 stepena. Mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Oktobar

Prema najavi RHMZ-a i oktobar će biti topliji i vlažniji sa Miholjskim letom. 

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 9,9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 18,6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom oktobra biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 49 mm - zaključuje RHMZ.

Alo.rs/Kurir.rs

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
leto Vremenska prognoza oktobar

Foto: Alo | EPA/ABIR SULTAN
Stiže ruska zima

SLEDI POTOP UZ JAK VETAR! Šok prognoza, a za 1. maj nas čeka i sneg

20:03 | 0
Ai ilustracija
Vreme

DO 22 STEPENA, A ONDA PREOKRET! Ne sklanjajte kišobrane, evo kakvo nas vreme očekuje

12:18 | 0
Shutterstock/ilustracija/RHMZ
šok prognoza

PRVI MAJ POD ZNAKOM PITANJA! Meteorolozi najavljuju obrt - od mraza do pljuskova i grmljavine

08:41 | 0
Shutterstock
Vreme sutra

NAGLA PROMENA VREMENA, VEJAĆE I SNEG! Totalni preokret, oglasio se RHMZ

21:25 | 0
Ai ilustracija
Vremenska prognoza

SRBIJA ULAZI U VREMENSKI ROLERKOSTER: Jutra kao zima, dan kao leto — evo kada stiže preokret

15:16 | 0
Komentari (0)

Društvo

Rina | Rina

BISER SKRIVEN U STROGOM CENTRU GRADA Prelepa crkva krasi Užice, ima bogatu istoriju i svedoči o prošlom vremenu

06:00 | 0
Rina | Rina

STOJA SE VRATIO TAMO GDE JE NAJLEPŠE, SVOJOJ KUĆi Beloglavi sup nakon dve godine lutanja po belom svetu ponovo u svojoj koloniji

06:00 | 0
privatna arhiva | Privatna arhiva

"SVAKI MOJ UDAH JE NOVA ŠANSA!" Branka se hrabro bori za opakom bolešću već 2 godine, a sada joj je potrebna naša pomoć

06:00 | 0
RTS/Printscreen/Youtube

PENZIONERI U SRBIJI ĆE BITI USKORO U PLUSU 200 EVRA: Stiže novo povećanje penzija, prosek primanja najstarijih sugrađana će do ovog datuma biti znatno veći

06:00 | 0
Šaterstok

"OBEĆAO JE IZLEČENJE OD RAKA I UZEO 1.650 €" Danijela je poverovala nadrilekaru sa Zvezdare, sada joj život visi o koncu

06:00 | 0
Foto: Printscreen | Google maps

BATUT SE OGLASIO O VIRUSU KOJI HARA U SRBIJI: Ima dobre vesti

22:34 | 0
Foto: Shutterstock | Shutterstock

SUTRA BEZ VODE ČETIRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Proverite da li ste na spisku!

22:16 | 0
Printscreen

KLETVA IH STIGLA! Ovako su skončali USTAŠKI KRVNICI – krvava prošlost ih sustigla! (FOTO)

21:05 | 0
Foto: Alo | EPA/ABIR SULTAN

SLEDI POTOP UZ JAK VETAR! Šok prognoza, a za 1. maj nas čeka i sneg

20:03 | 0
BORCI UZ SVOG KOMANDANTANikada se nećemo odreći generala Mladića

18:48 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

5min

KAMERA SVE SNIMILA Eksplozija besa Nikole Jokića, ovakvog Srbine nikad nismo videli

5min

DVA ZEMLJOTRESA, JEDAN ZA DRUGIM! Na udaru omiljeno letovalište mnogih Srba

5min

"BILA JE GOSPOĐA I DAMA, TO JE ZA MENE DEGRADIRANJE ČOVEKA" Lepa Brena se duboko razočarala u Vesnu Zmijanac, a evo i zašto!

13min

UŽIVOAMERIČKI LIDER NAREDIO NAPADE "Totalno uništenje!"

23min

SAMO JE... Trener Denvera otkrio šta se desilo sa Jokićem

1H

OVDE JE DETALJNA PROGNOZA DO OKTOBRA: Maj će nas iznenaditi, a tek jul i avgust...

1H

BISER SKRIVEN U STROGOM CENTRU GRADA Prelepa crkva krasi Užice, ima bogatu istoriju i svedoči o prošlom vremenu

1H

STOJA SE VRATIO TAMO GDE JE NAJLEPŠE, SVOJOJ KUĆi Beloglavi sup nakon dve godine lutanja po belom svetu ponovo u svojoj koloniji

1H

"SVAKI MOJ UDAH JE NOVA ŠANSA!" Branka se hrabro bori za opakom bolešću već 2 godine, a sada joj je potrebna naša pomoć

1H

PENZIONERI U SRBIJI ĆE BITI USKORO U PLUSU 200 EVRA: Stiže novo povećanje penzija, prosek primanja najstarijih sugrađana će do ovog datuma biti znatno veći

14H

BRNABIĆ OBJAVILA SNIMAK KOJI TRESE MREŽE! Parandilović na udaru: “DOBRO JUTRO, GOSPODINE!” (VIDEO)

20H

POMOĆ ZA OVE SPRSKE PENZIONERE STIŽE SUTRA Oglasili se iz PIO Fonda, evo ko je na spisku

17H

VUČIĆ ZA ALO! O NAPADU NA CRKVU U ZAGREBU: "Jel vas iznenadilo? Mene nije"

9H

AMERIČKI LIDER NAREDIO NAPADE "Totalno uništenje!"

19H

KRIZA I SKANDALI DRMAJU BiH Da nije Vučića, sada bismo i u Srbiji imali ovakve naslove!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)
Foto: Prtnscrn

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"
ATA Images

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije
Foto: Printscreen | Instagram

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape
Printscreen/Pink tv

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape

NAPAD NA CRKVU U ZAGREBU! Još jedan izliv mržnje prema Srbima u Hrvatskoj
Alo ilustracija
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,42 117,77
USD USD 100,03 100,33 100,63
CAD CAD 73,16 73,38 73,61
AUD AUD 71,5 71,72 71,93
GBP GBP 134,94 135,35 135,76
CHF CHF 127,33 127,71 128,09

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati