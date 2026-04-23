Stravičan slučaj dogodio se juče u Višegradu, kada je muškarac E. D. (49) ubio dete, a potom i sebe.

Kako „Alo!“ saznaje, neposredno pre zločina osumnjičeni je pozvao taštu.

– Užasan zločin. Juče sam bio u selu. Tela njega i njegove ćerkice zateknuta su obešena u voćnjaku, pored jedne ruševine koja je ostala tu još iz rata. Kako smo saznali, zločin je prijavila tašta, kojoj se osumnjičeni javio putem video poziva i snimio trenutak kada je vešao ćerkicu. Nakon toga, najverovatnije je presudio i sebi – prenosi „Alo!“ jezive detalje tragedije kod Višegrada.

Osumnjičeni muškarac bio je rastavljen od supruge.

– On je bio psihički labilna osoba, ali ne znamo da je ranije bilo problema s njim. Svi smo u šoku, ovakvu tragediju niko ne pamti. Da presudiš rođenom detetu – to je zaista monstruozno – rekao je jedan meštanin za „Alo!“.

