Najmanje tri pripadnika škaljarskog klana uhapšena su u operaciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odeljenja u Crnoj Gori, koji ih sumnjiče da su u protekloj deceniji odgovorni za najmanje šest ubistava.

Prema saznanjima "Vijesti", uhapšeni su Mališa Bubanja, Predrag Peđa Đuričković i još jedna osoba iz Tivta.

Reč je o članovima škaljarskog klana, koji su u toj kriminalnoj organizaciji bili zaduženi za izvršavanje surovih ubistava. Osumnjičeni egzekutori neke od zločina, kako se veruje, počinili su na krajnje monstruozan način u Crnoj Gori i inostranstvu.

Osumnjičeni su nakon pretresa stanova i kuća u Baru i Tivtu dovedeni u sedište SPO, a u toku dana očekuje se njihovo saslušanje u Specijalnom državnom tužilaštvu.

SDT u saopštenju navodi da Specijalno policijsko odeljenje po njihovom nalogu izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru i Tivtu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična dela teško ubistvo "čijim izvršenjem je lišeno života šest lica i preduzima mere i radnje radi njihovog lišenja slobode".

- Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - piše u saopštenju.

U velikoj akciji Specijalnog policijskog odeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva u Baru na izlazu ka Ulcinju satima je bio blokiran ceo kvart. Više desetina službenika SPO i Uprave policije blokiralo je naselje u Baru, a potom su pretresali više kuća, stanova i objekata.

Alo/Vijesti

