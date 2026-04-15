Kako navode iz Uprave policije za M.J. je tragao NCB Interpol Podgorica.

NCB Interpol Podgorica je tragao za M.J. međunarodnom poternicom od 7.3.2023. godine, kada je ova poternica raspisana za njim na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, uz saglasnost Ministarstva pravde Crne Gore.

- On se potraživao radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije - navode iz Uprave policije.

Sumnja se da je M.J. bio član kriminalne organizacije, koja se sumnjiči da je izvršila dva krivična delo teško ubistvo, i to krivično delo teško ubistvo izvršeno na štetu A.G. štetu A.G. 17.2.2020. godine i KD teško ubistvo izrvršeno na štetu P.M, u noći 26/27.02.2020. godine.

