Skupom predsedava predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Samitu prisustvuju i predsednica Evropske komisije Ursule fon der Lajen, kao i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.

Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.

Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Samit je deo sprovođenja strateške agende Evropskog saveta za period 2024-2029. godine.

Uživo:

Plenarni sastanak

Predsednik Vučić oglasio se nakon plenarnog sastanka koji je održan u okviru Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

"Dobar i sadržajan sastanak I još bolja prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima koja će oblikovati budućnost našeg regiona. Posebnu vrednost ovom susretu daju okupljeni lideri regiona i EU, kao i činjenica da se na jednom mestu susreću različita iskustva, pogledi i interesi. Verujem da upravo u međusobnom razumevanju, saradnji i odgovornosti leži ključ naše zajedničke budućnosti. Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze," navodi se.

Susret sa Tuskom

Predsednik Vučić nastavio je susret u Tivtu. Nakon čelnika EU, Francuske i Nemačke, Vučić je susreo i sa premijerom Poljske, Donaldom Tuskom.

Vučić: Verujem da ćemo videti napredak Srbija na EU putu

"Imali smo dobre razgovore sa Makronom, Merom, Koštom, Usrulom. Imali smo veoma dobrar razgovor, i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Mi moramo mnogo da radimo. Srbija je postala najsnažnija zemlja Zapadnog Balkana, i proporcionalno svojoj veličini."

"Mi smo došli da obavimo važan posao, imamo mnogo razgovora. Sinoć sam imao mnogo razgovora, od Radeva, Babiša, jutros sa Ficom. Tek me čekaju sa poljskim, irskim, premijerom. Dugo sam razgovarao sa Ramom sinoć, čak i sa Plenkovićem. Za mene je uvek najvažnije kako ćemo sa investicijama, da ljudi u Srbiji mogu da žive bolje."

"Ne može niko da sruši činjenice. Mi smo izgradili stotine kilometara auto-puteve, brzih pruga... naša zemlja napreduje mnogo brže. To su stvari koje ne možete da srušite."

"Ova kampanja koju su pravili, ti momci im nisu smetali kada su im gasili požare ovde na Luštince. Tad su bili divni momci," rekao je Vučić.

"Za mene je strašno važno da nastavimo da radimo. Imali smo u aprili 4% stopu rasta. Pojačali smo izdavanje građevinskih dozvola, još nam se to ne vidi, ali videće se u drugoj polovini godine."

"Uvek ima prostora za napredak. Ja bih imao šta da kažem, pretpostavljam da će biti bolji. Nema nikakve sumnje da će ruka uvek biti pružena. Ovde živi nama bratski narod i naš odnos će uvek biti takav. Sinoć sam razgovarao sa pripadnicima bezbednosnih službi, naš bratski narod Crne Gore će uvek biti dobrodošao u Srbiji. A to što su neki sebi hteli da daju na značaju napadajući Srbiju to govori o njima."

"Meni niko na svetu ne kaže mejl i kaže ovo ti je politika. Sam donosim odluke u interesu mog naroda, i osećam se kao najslobodniji čovek na svetu. Njihova je stvar da li mi veruju, to je pitanje za njih. Možete mene da pitate da li ja verujem njima."

Sastanak sa evropskim zvaničnicima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu.

"Govorio sam o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz pristupnog procesa, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, izbornog zakonodavstva i primenu preporuka relevantnih evropskih institucija. Istakao sam da će Srbija ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije, u skladu sa evropskim standardima."

"Razmotrili smo i prilike u regionu i Evropi. Naglasio sam važnost mira, stabilnosti i saradnje za svaki dalji napredak, kao i značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Izrazio sam očekivanje da Evropska unija predstavi i unapredi novu metodologiju proširenja, koja dodatno osnažuje proces evropskih integracija kandidata."

Sastanak sa Emanuelom Makronom, Fridrihom Mercom, Ursulom fon der Lajen i Antonijom Koštom počeo je u Tivtu.

Sastanak Vučića i Fica

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu

Vučić sa evropskim zvaničnicima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 9 sati sa premijerom Slovačke Robertom Ficom. Od 10 sati Vučić se sastaje sa Antoniom Koštom, Ursulom fon der Lajen, Emanuelom Makronom i Fridrihom Mercom.