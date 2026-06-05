Na Žabljaku se trenutno prodaje građevinski plac površine 588 m², smešten u prestižnom delu grada, u naselju Meždo. Ovaj trouglasti plac, udaljen samo 1,5 km od centra, omogućava gradnju više manjih objekata ili jednog samostalnog objekta do 360 m². Zahvaljujući blago uzdignutom položaju, sa placa se pruža direktan i nesmetan pogled na vrhove Durmitora, što ga čini posebno atraktivnim za investitore i ljubitelje planinskog pejzaža.

Cena placa iznosi 55.000 evra, što ga pozicionira kao dostupnu opciju za sve koji žele nekretninu u najvišem crnogorskom gradu na oko 1.450 metara nadmorske visine. Okruženje novoizgrađenih i luksuznih objekata dodatno garantuje stabilnu i dugoročnu vrednost investicije.

Žabljak nije samo mesto za kupovinu nekretnina – grad je i idealna baza za istraživanje Nacionalnog parka Durmitor, jednog od najlepših prirodnih lokaliteta Crne Gore i UNESCO zaštićenog područja. Među najposećenijim prirodnim atrakcijama je Crno jezero, koje se nalazi u podnožju Durmitora. Do njega se iz centra grada stiže laganom šetnjom od oko 20 minuta, a okružen je gustom četinarskom šumom i planinskim vrhovima, što ga čini omiljenom destinacijom za šetače i ljubitelje prirode.

Za one koji žele adrenalinsku avanturu, kanjon reke Tare pruža spektakularne prizore i mogućnosti za rafting. Kanjon je najdublji u Evropi, sa dubinom koja na pojedinim mestima prelazi 1.300 metara. Impresivan Most na Đurđevića Tari, visok oko 170 metara iznad reke, takođe je popularna atrakcija, sa zip-line aktivnostima i pogledom koji oduzima dah.

Najpoznatiji vrh Durmitora, Bobotov kuk, dostiže visinu od 2.523 metra i nagrađuje uspon jednom od najlepših panoramskih perspektiva u Crnoj Gori. Durmitor je proglašen nacionalnim parkom 1952. godine i predstavlja jedno od najfotografisanijih područja u zemlji, a zbog minimalne svetlosne zagađenosti, okolinu Žabljaka preporučuju i zaljubljenicima u posmatranje noćnog neba i Mlečnog puta.

Tradicionalna durmitorska kuhinja je još jedna od atrakcija – jagnjetina ispod sača, kačamak, cicvara i domaći sirevi obogaćuju svako gastronomsko iskustvo u ovom planinskom kraju. Za osnovni obilazak Žabljaka, Crnog jezera i mosta na Tari dovoljan je jedan dan, dok za potpuni doživljaj Durmitora, uključujući planinarenje, rafting i obilazak više jezera i vidikovaca, preporučuje se tri do pet dana, piše Kurir.