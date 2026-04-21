Nezapamćeno trostruko ubistvo braće Hot iz Rožaja u Podgorici zavilo je Crnu Goru u crno, a policija traga za Vehidom Murićem (25) koji je osumnjičen za ovaj monstruozni zločin.

Kako prenose crnogorski mediji, otkriven je šokantan detalj slučaja. Naime, sumnja se da je Murić posle hladnokrvne likvidacije braće Hot otišao u rodni grad gde je u porodičnoj kući počinio nasilje nad majkom.

Taj slučaj je porodica prijavila policiji, a tek potom je otkriven i zločin u Podgorici.

Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobegao.

Iz policije su kazali da su svi raspoloživi kapaciteti stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

- Apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - naveli su.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, ovaj događaj nije povezan sa delovanjem kriminalnih struktura.

Trostruko ubistvo se dogodilo u Zmaj Jovinoj ulici, a prema prvim informacijama, tri brata iz Rožaja ubijena su u kući gde su živeli kao podstanari. Imena dvojice braće su Denis Hot (28) iz Rožaja i Nezrin Hot (27).

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog. Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, poreklom iz Rožaja.

- Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mera i radnji javnost će biti blagovremeno obaveštena. Uzimajući u obzir da se radi o merama prvog zahvata, molimo medije da se uzdrže od objavljivanja neproverenih informacija - zaključuju iz Uprave policije.

Alo/Kurir

