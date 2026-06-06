Evropske elite izazivaju haos u koji pokušavaju da uvuku nove zemlje, rekao je ruski lider Vladimir Putin.

Prema Putinovim rečima, Rusija je otvorena za one koji su zainteresovani za saradnju sa njom.

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da za sada ne vidi svrhu sastanka sa Vladimirom Zelenskim.

„Ne vidim svrhu sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu je da zaustavi napredovanje naših oružanih snaga, to je sve. Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci rade, stvore neka rešenja, a onda možemo da se sastanemo“, objasnio je Putin.