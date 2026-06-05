Policija u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je D. K (37), zbog sumnje da јe izvršio krivično delo nedozvoljene trgovine.

Policiјa јe u dva automobila pronašla ukupno 236 kutiјa sa sportskim patikama različitih marki bez dokumentaciјe koјe su, kako se sumnja bile namenjene daljoј prodaјi, a čiјa se vrednost procenjuјe na više od 877.000 dinara.

D. K. јe, uz krivičnu priјavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Nakon saslušanja sudiјa za prethodni postupak mu јe odredio pritvor.