Profesor hemije pita studenta:
• Gas u ovoj boci je smrtonosan. U slučaju da se on oslobodi, kakve biste korake preduzeli?
• Dugačke! Veoma dugačke!
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Profesor hemije pita studenta:
• Gas u ovoj boci je smrtonosan. U slučaju da se on oslobodi, kakve biste korake preduzeli?
• Dugačke! Veoma dugačke!
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