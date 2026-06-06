Juče je u Tivtu održan Samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom „Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana“, a Srbiju je na ovom važnom skupu predstavljao predsednik Aleksandar Vučić.

Samiti Evropske unije i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018. godine, a prethodni je održan u Briselu u decembru 2025. godine. Skupom je predsedavao predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, dok je domaćin bio predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

Samitu su prisustvovali i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola, kao i brojni lideri država regiona i Evropske unije.

Glavne teme razgovora bile su proširenje Evropske unije, Plan rasta za Zapadni Balkan, regionalna saradnja, bezbednost, geopolitički izazovi i jačanje otpornosti regiona.

Susreti sa evropskim liderima

Tokom samita predsednik Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, premijerom Slovačke Robertom Ficom, premijerom Poljske Donaldom Tuskom, kao i sa brojnim drugim evropskim liderima.

Posebnu pažnju privukao je sastanak sa danskom premijerkom Mete Frederiksen.

– Iskoristio sam priliku da tokom kratkog i srdačnog susreta uputim iskrene čestitke premijerki Mete Frederiksen povodom formiranja nove vlade i poželim joj uspeh u radu u ovim izazovnim vremenima – naveo je Vučić na Instagram nalogu „buducnostsrbijeav“.

Nakon plenarnog sastanka predsednik Srbije poručio je da je imao priliku da predstavi stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima.

– Dobar i sadržajan sastanak i još bolja prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima koja će oblikovati budućnost našeg regiona. Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze – poručio je Vučić.

"Apsolutno smo za predlog Makrona i Merca"

Obraćajući se javnosti nakon samita, predsednik Srbije istakao je da je dan bio izuzetno produktivan i da je razgovarao sa gotovo svim liderima koji su učestvovali na skupu.

– Imao sam posebnu bilateralu sa premijerom Irske, odličan razgovor sa španskim premijerom, slovenačkim premijerom i mnogim drugima. Verujem da smo unapredili naše odnose. Ono što je najvažnije, da prevedem ono što su ljudi slušali ceo dan o non-pejperu Makrona i Merca, mi smo apsolutno za to. To je dobar predlog, promeniće ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji – rekao je Vučić.

Dodao je da to ne znači izbegavanje obaveza Srbije, već ubrzavanje evropskog puta uz sprovođenje potrebnih reformi.

Klaster 3 i preporuke Venecijanske komisije

Vučić je istakao da Srbija mora da završi preporuke Venecijanske komisije i ispuni preostale obaveze koje se odnose na evropske integracije.

– Za jedan od tih zakona sam im rekao da uopšte ne razumem šta je smisao zakona, i bili biste na mojoj strani kada bih vam rekao. I treba da vidimo šta ćemo uraditi sa REM-om. To bi bio Klaster 3, i onda bi išlo ostalo po ubrzanoj proceduri – rekao je predsednik.

Kako je naveo, evropski lideri postavili su mu i jedno direktno pitanje.

– Pitali su me: „Aleksandre, mi se dugo znamo, ti nam reci da li si za Evropu“. To je suštinski sve – kazao je Vučić.

Razgovori o regionu i ekonomiji

Predsednik Srbije istakao je da je tokom brojnih bilateralnih susreta razgovarao o investicijama, ekonomiji i regionalnoj saradnji.

– Za mene je uvek najvažnije kako ćemo sa investicijama i kako da ljudi u Srbiji žive bolje. Ne može niko da sruši činjenice. Mi smo izgradili stotine kilometara auto-puteva i brzih pruga, naša zemlja napreduje mnogo brže – rekao je Vučić.

Naglasio je da Srbija nastavlja da beleži ekonomski rast i da očekuje dodatno ubrzanje tokom druge polovine godine.

– U aprilu smo imali stopu rasta od četiri odsto. Pojačali smo izdavanje građevinskih dozvola i rezultati će se tek videti u narednim mesecima – naveo je predsednik.

Odnosi sa Crnom Gorom

Govoreći o odnosima sa Crnom Gorom, Vučić je poručio da Srbija želi još bolju saradnju i više zajedničkih projekata.

– Mi smo veoma zainteresovani za sve vrste projekata sa Crnom Gorom. Luka Bar teško može da ima puni smisao bez povezanosti sa srpskom industrijom. Postoji ogroman prostor za napredak i ja ću uvek pozvati naše partnere na razgovore – rekao je on.

Predsednik je ocenio da građani Crne Gore nisu odgovorni za političke napade koji dolaze iz pojedinih krugova.

– Kada su naši ljudi dolazili da gase požare na Luštici bili su heroji, a sada su odjednom teroristi i batinaši samo zato što su nosili zastave svoje zemlje. To je deo tog teškog sporta kojim se bavimo – rekao je Vučić.

O Potočarima, Maroviću i provokacijama

Komentarišući tvrdnje da je pokušao da izazove politički skandal kao u Potočarima, Vučić je rekao da ga takve optužbe iznenađuju.

– Ja izazvao skandal u Potočarima? Hteli su da me linčuju. Ali neću dalje o tome. Hoću da zahvalim svim ljudima koji su me ovde dočekali i rekli „dobrodošao“. Uvek će biti dobrodošli u Srbiju – rekao je predsednik.

Na pitanje o mogućoj saradnji sa Crnom Gorom oko izručenja Svetozara Marovića, odgovorio je kratko:

– Pre svega ćemo pokušati da sarađujemo sa Crnom Gorom po pitanju poštovanja Povelje UN i Rezolucije 1244, što je hiljadu puta veće i ozbiljnije pitanje.

Na kraju obraćanja, odgovarajući na nova pitanja i provokacije pojedinih novinara, Vučić je uz osmeh poručio:

– Lak i lep vam je život. Živela Srbija.