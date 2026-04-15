Šef dela balkanskog kartela, Nenad V, u čijem je lokalu u Barseloni došlo do krvave drame kada je u utorak oko 16 sati ranjen škaljarac Krsto V, godinama je slovio za visokopozicioniranog člana narko-kartela, s obzirom na to da se njegovo ime često spominjalo u policijskim izveštajima.

- Istražitelji su Nenada V. označili kao šefa ogranka balkanskog kartela koji je osnovan u Barseloni radi uvoza kokaina i heroina i pranja novca. Ova frakcija je razbijena u decembru 2018. godine u okviru operacije Patrimonio, koju je predvodila Jedinica za organizovani kriminal (ECO) Civilne garde u Galiciji. Operacija je rezultirala hapšenjem Vinčića i još 23 osobe, zaplenom 500.000 evra u gotovini, 35 luksuznih vozila i zamrzavanjem nekretnina vrednih preko 20 miliona evra - podsećaju izvori španskih medija.

Nenad V. je tada, kako navode, završio iza rešetaka, a istraga je dovela do dobavljača narkotika, sa sedištem u Barseloni, koji su bili albanski državljani.

- Razbijanje ove mreže bilo je deo Operacije "Kromanjon". Ali rad istražitelja se tu nije zaustavio. Takođe u Barseloni, otkrili su jednu od tri organizacije koje, prema istražiteljima, kontrolišu ulazak pošiljki kokaina kroz gradsku luku, organizaciju koja je, između ostalih klijenata, sarađivala sa balkanskim kartelom - istakli su izvori španskih medija.

- Ovi ljudi imaju kontakte svuda, nije samo stvar u novcu. Oni imaju uticaj i koriste ga - reči su jednog agenta koji je tada govorio o samoj operaciji.

Kako se tada spekulisalo, osoba zadužena da putuje do Rias Baišasa bio je jedan od vojnika ogranka na čijem čelu je Nenad V, po imenu Omar Fernando Megija Gil, dominikanski državljanin sa debelim dosijeom. On je inače hapšen zbog trgovine drogom u SAD, gde je čak i pobegao iz zatvora.

Kontakti za pregovaranje o pošiljkama kokaina u Kolumbiji pripisuju se samom Nenadu V, što znači da je droga uvek dolazila sa Balkana, a Galičani su za transport plaćeni u gotovini ili robi.

- Stigao je u Barselonu negde 2012. ili 2013. godine, ali pre toga živeo je u Kolumbiji oko sedam godina kako bi uspostavio kontakte i pregovarao o pošiljkama. Stvari su mu išle od ruke i zato je završio kao glavni u Španiji, da upravlja pošiljkama droge u Evropu - objasnio je tada agent pre nego što je dodao da se Nenad V. predstavljao kao prosperitetni strani biznismen u Barseloni, gde je 2017. godine osnovao svoju najnoviju kompaniju u Španiji (Proyectos Delta Red SL), zvanično je registrujući kod notara.

Iako je godinu dana kasnije uhapšen, očigledno se u međuvremenu ponovo našao na slobodi i nastavio sa radom. Lokal u kojem je izrešetan škaljarac Krsto V, nalazi se upravo u njegovom vlasništvu.

- Nenad V. ima srpsko državljanstvo, ali i hrvatska dokumenta. Napadači su očigledno pratili Krsta V. i znali da je on stalni gost kafića Nenada V. - navode izvori.

Alo/Kurir

