Šest osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći na putu Niš - Malča, na deonici paralelnoj sa auto-putem Niš - Pirot.

Kako je potvrđeno u niškoj Hitnoj pomoći, povređeni su vozači i putnici iz dva vozila.

- U jednom automobilu bila je porodica sa dvoje dece, a u drugom dvojica muškaraca. Na mesto nesreće uputili smo dve ekipe, nakon zbrinjavanja na licu mesta svi su prebačeni u niški Univerzitetski klinički centar. O stepenu povreda ne možemo za sada da se izjasnimo precizno, pacijenti imaju prelome nogu, bolove u stomaku, ugruvani su ali će se niihovo stanje znati tek nakon kompletne dijagnostike. U nišku bolnicu prebačeni su u stabilnom stanju, u nesreći nije bilo stradalih lica - kazao je dr Mersid Malagić, lekar u ovoj zdravstvenoj službi.

Prema nezvaničnim informacijama, deca koja su povređena u udesu su mlađeg uzrasta.

Policija obavlja uviđaj na mestu nezgode, a vozila se propuštaju naizmenično.

Informer