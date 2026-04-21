Tinejdžer Aleksandar Đ. (19) iz okoline Rume uhapšen je zbog sumnje da je sekirom usmrtio Miloša P. (48), a zatim njegovo telo bacio, polio benzinom u zapalio!

žrtva je navodno bila u vezi sa majkom osumnjičenog, a motiv zločina je to što je tinejdžer čuo da žrtva tuče njegovu majku!

Kako saznajemo, stravičan zločin se dogodio u noći između subote i nedelje, kada je došlo do sukoba, a zatim i brutalnog ubistva Miloša P. iz mesta Platičevo krajem Rume. Pronađeno je telo sa brojnim povredama i oepkotinama, lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt, a ubrzo je uhapšen tinejdžer zbog sumnje da je počinio taj zločin.

Kako Alo! saznaje, osumnjičeni za ubistvo se sutradan, nakon krvavog pira, sam se prijavio policiji i inspektore odveo na lice mesta.

- Sutradan ujutro smo ga videli u selu, a kasnije se sam prijavio. Nije mogao to da izdrži. On je živeo u problematičnoj porodici. Tu se nikad u toj porodici ništa nije znalo, samo problemi. Otišao je da živi sam u selu, u posebnoj kući. Planirao je da otvori farmu pilića. Njegova majka bila je u vezi sa muškarcem koji je ubijen. Često mu se žalila da je taj muškarac tuče i govorila mu da dođe da je brani. Tako je bilo i sada. Izgleda da mu je pao mrak na oči i da mu je presudio - ispričao je meštanin sela Hrtkovci za Alo!.

Kako dalje navodi, osumnjičeni je i ranije pravio probleme.

- Aca je izbačen iz Poljoprivredne škole zbog problema u ponašanju. Takođe, niko ne zna da li mu je neko pomogao da preveze telo, jer on nije imao položen vozački ispit, a koliko znam, niko iz njegove porodice nije vozio - rekao je sagovornik.

Autor: Mihajlo Žilović

