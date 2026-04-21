Iako deluje jednostavno, postoji niz sitnih grešaka koje mogu potpuno da pokvare ukus, jačinu i penu kafe.

Ako želite bogatu, jaku kafu sa lepom penom, važno je da obratite pažnju na detalje – od izbora vode do načina kuvanja.

U nastavku su najčešće greške koje prave i početnici i iskusni ljubitelji kafe.

1. Pogrešan izbor vode

Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje vode iz česme ili mineralne vode sa jakom mineralizacijom.

Najbolje je koristiti vodu sa niskom mineralizacijom (50–150 ppm). Čistija voda daje bolji i „lakši“ ukus kafe.

2. Sipanje kafe u ključalu vodu

Mnogi prave grešku tako što dodaju kafu u već vrelu vodu.

Pravilno je da kafu stavite u hladnu ili mlaku vodu u džezvi, a zatim sve zajedno lagano zagrevate. Idealna temperatura je do oko 60°C pre ključanja.

3. Nepravilno mešanje

Neki ne mešaju kafu uopšte, dok drugi to rade previše.

Kafu treba kratko promešati na početku, kako bi se razbile grudvice. Nakon toga je ne dirajte – pena će se formirati sama.

4. Pogrešno mlevenje kafe

Previše gruba ili previše sitna kafa može pokvariti napitak.

Idealno je fino mlevenje, ali ne toliko sitno da izgleda kao prah. Tekstura treba da bude ujednačena.

5. Dodavanje „odokativno“

Merenje „od oka“ često dovodi do lošeg odnosa ukusa i jačine.

Osnovna mera je:

1 g kafe na 10 ml vode

za jaču kafu: 1:8

za blažu: 1:12

Ako želite savršen rezultat, koristite vagu.

6. Višestruko podizanje pene

Jedna od najčešćih zabluda je da kafu treba „dizati“ više puta. Istina je jednostavna: pena treba da se podigne samo jednom. Nakon toga sklonite džezvu sa ringle. Višestruko kuvanje uništava ukus.

7. Pogrešan izbor kafe

Nisu sva zrna pogodna za tursku kafu.

Ako želite pun i bogat ukus:

birajte srednje ili tamno prženje

za blažu varijantu koristite svetlije pržena zrna

Turska kafa je prirodno jaka i gusta, pa je važno uskladiti ukus sa sopstvenim preferencijama.

Iako deluje kao jednostavan napitak, pravilna priprema turske kafe zahteva malo pažnje i strpljenja. Kada izbegnete ove greške, dobićete šolju kafe koja ima pun ukus, idealnu jačinu i bogatu penu.

Ako volite kafu, male promene u pripremi mogu napraviti veliku razliku u svakom gutljaju