U okviru istrage podovom krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27", danas su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani D. V. i M. J. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Osumnjičeni su na saslušanju negirali izvršenje krivičnih dela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke.

Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbeđenja Saše V, osumnjičenog za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića, u vreme izvršenja tog krivičnog dela bili ispred pomenutog restorana i da su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela ostvarivali kontakt sa osumnjičenim Sašom V.

D. V. i M. J. su policijski službenici - pripadnici Jedinice za zaštitu svedoka (JZZ).

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