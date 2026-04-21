Golubovi mogu postati prava napast kada se nastane na balkonima ili prozorima. Osim što prljaju terase i prave buku, njihovo prisustvo može nositi i određene zdravstvene rizike, jer u izmetu i gnezdima mogu da se zadrže bakterije i mikroorganizmi štetni za ljude. Problem postaje još izraženiji kada odluče da se trajno nastane – jer jednom kada naprave gnezdo, njihovo uklanjanje postaje znatno teže.

Njihova navika da biraju zaklonjene i mirne površine poput simsa, terasa i prozorskih dasaka često dovodi do nereda i neprijatnih situacija, pa mnogi traže načine da ih odvrate bez štete po ptice.

Da li golubovi izbegavaju određene boje?

Ne postoje pouzdani naučni dokazi da golubovi generalno „beže od bele boje“, ali se zna da su osetljivi na nagle kontraste, refleksiju svetlosti i promene u okruženju. Zbog toga se u praksi često koriste vizuelni elementi koji stvaraju odsjaj ili pokret, jer ih ptice doživljavaju kao potencijalnu pretnju ili nestabilno okruženje.

U tom kontekstu, balkoni sa svetlijim, reflektujućim površinama, kao i dekorativni elementi koji se pomeraju na vetru, mogu delovati manje privlačno za sletanje.

Prirodni načini odvraćanja

Jedan od najčešćih pristupa je korišćenje mirisa koje ptice ne vole. Jaki mirisi poput sirćeta, čilija ili bibera mogu se koristiti kao blagi repelenti, iako efekat obično nije trajan i zahteva redovno obnavljanje.

Takođe se koriste i eterična ulja poput peperminta ili eukaliptusa, kao i različiti vizuelni trikovi – od aluminijumske folije koja reflektuje svetlost, do starih CD-ova, traka ili predmeta koji se pomeraju na vetru.

Fizičke prepreke kao najefikasnije rešenje

Kada prirodne metode nisu dovoljne, često se primenjuju fizičke barijere. Zaštitne mreže su jedno od najefikasnijih rešenja jer potpuno sprečavaju pristup balkonima i simsovima, a pritom su diskretne i bezbedne za ptice.

Pored mreža, koriste se i zaštitne šiljaste trake ili spirale koje onemogućavaju sletanje, posebno na uskim ivicama gde se golubovi najčešće zadržavaju.

Na kraju, najefikasniji pristup je kombinacija metoda – vizuelnih, mirisnih i fizičkih – jer se golubovi brzo navikavaju na promene u okruženju, pa je raznovrsnost ključ za dugoročan rezultat.