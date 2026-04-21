Nevenka Ð, baka Aleksandra Đ. (19) osumnjičenog za monstruozno ubistvo Miloša P. u Platičevu kod Rume, izjavila je za Alo! da ne zna šta je prethodilo zločinu i da je zatečena celim slučajem.

- Sve sam saznala iz medija, da je moj unuk ubio čoveka. Ne znam šta se desilo, mi smo svi u šoku. Evo, moj sin trenutno nije kod kuće, otišao je na posao. Radi na otpadu i jedva zarađuje da nas sve prehrani. Strašno je ovo što se desilo - rekla je Nevenka.

Kako navodi, njen unuk nije bio u kontaktu sa njima, jer je živeo sa majkom.

- Acina majka i moj sin razveli su se pre otprilike deset godina. Ona se kasnije ponovo udavala, ima sedmoro dece, iz više brakova. Što se tiče samog zločina, ja zaista ne mogu ništa da komentarišem, jer nisam imala nikakav kontakt s njima - istakla je Nevenka.

Dodaje i da je njen sin upoznat sa događajem, ali da porodica nema zvanične informacije.

- Moj sin je na poslu. On zna da se nešto desilo, ali nam nikakve detalje niko nije javio - rekla je.

Govoreći o majci osumnjičenog, Nevenka je bila uzdržana.

- Majka mog unuka je čudna žena. Imala je mnogo brakova, ali ne znam šta bih mogla da vam kažem o njoj. Žena je na svoj način. Prosto, ne bih da komentarišem -. zaključila je Nevenka za Alo!.

