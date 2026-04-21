Piše: Mihajlo Žilović

Miloš P. (48) ubijen je sekirom u nedelju Platičevu, a zbog tog zločina uhapšen je tinejdžer Aleksandar Đ. (19).

Kako saznajemo, meštani tvrde da je svemu prethodilo nasilje u porodici, jer je žrtva navodno bio u vezi sa Aleksandrovom majkom.

-Čuo sam da je Acin mlađi brat u nedelju uveče pozvao njega telefonom i rekao mu da je Miloš pretukao njihovu majku, sa kojom njih dvojica žive u Hrtkovcima. Aca je navodno odmah odjurio u Platičevo kod Miloša i tamo mu presudio sekirom, a na kraju i zapalio njegovo telo na njivi kod Hrtkovaca - ispričao je za Alo! komšija porodice osumnjičenog.

On dodaje i da su pokojnik i uhapšeni mladić zajedno radili.

