Masakri na Cetinju 2022. i 2025. godine odneli su ukupno 23 života, a ni za jednu od te dve tragedije do danas nije pravosnažno utvrđena odgovornost.

U prvom masakru, koji se dogodio u avgustu 2022. godine u naselju Medovina, Vuk Borilović ubio je deset osoba pre nego što je stradao u razmeni vatre sa policijom. Tada je deo javnosti upozoravao da je tragedija bila samo pitanje vremena, ukazujući na dugogodišnje probleme i teško stanje u kojem su se nalazili pojedini građani prestonice.

Godinu i po kasnije, prvog dana 2025. godine, Cetinje je ponovo zavijeno u crno. Aco Martinović je 1. januara ubio 13 osoba, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Godinu i po nakon poslednje tragedije, redakcija lista „Dan“ obratila se cetinjskom tužilaštvu i sudu kako bi proverila dokle su stigle istrage i da li postoji odgovornost za eventualne propuste koji su prethodili zločinima.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju saopšteno je da je povodom masovnog ubistva od 1. januara 2025. godine formiran predmet koji se i dalje nalazi u fazi izviđaja. Takođe, u toku je i postupak kojim se utvrđuje da li je u slučaju masakra u Medovini neko propustio da prijavi pripremanje krivičnog dela ili eventualno počinio neko drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Unutrašnja kontrola nije utvrdila propuste policije

Masakrima na Cetinju bavili su se i inspektori Unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Njihova istraga, međutim, nije pokazala da su policijski službenici postupali nezakonito ili neprofesionalno tokom obavljanja službenih dužnosti.

Ipak, dokumentacija je prosleđena tužilaštvu kako bi se dodatno procenilo da li u postupanju pojedinih policajaca postoje elementi eventualnog krivičnog dela.

Iz cetinjskog tužilaštva naveli su da su oba predmeta i dalje u fazi izviđaja i da zbog interesa postupka ne mogu da iznose više detalja o preduzetim radnjama.

Optužnica protiv policajca, bivša načelnica osuđena

U Osnovnom sudu na Cetinju trenutno se ne vodi krivični postupak u vezi sa masovnim ubistvom od 1. januara 2025. godine.

Sa druge strane, povodom događaja u Medovini, Osnovno državno tužilaštvo je 27. februara 2026. godine podnelo optužni predlog protiv policijskog službenika Ć.D. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi.

Pored toga, pred cetinjskim sudom vođen je i postupak protiv bivše načelnice filijale MUP-a O.K. zbog istog krivičnog dela. Ona je osuđena na šest meseci zatvora, a kaznu će izdržavati nakon pravosnažnosti presude u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici.

Predmet se trenutno nalazi pred Višim sudom u Podgorici, koji odlučuje o žalbi na prvostepenu presudu.

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