Obaveza podnošenja ulazne skraćene deklaracije (USD) prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podneti i njegov zastupnik, primalac robe ili drugo ovlašćeno lice. Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.
Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije zavise od vrste prevoza.
Drumski prevoz:
- najmanje jedan sat pre dolaska robe u carinsku ispostavu prvog ulaska.
Železnički prevoz:
- jedan sat pre dolaska ako putovanje od poslednje stanice u trećoj zemlji traje kraće od dva sata
dva sata pre dolaska (u ostalim slučajevima)
Neblagovremeno podnošenje USD-a može izazvati kašnjenja i zastoje u daljim carinskim postupcima.
Šta važi za lični prtljag?
Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje, kao i roba nekomercijalne prirode namenjena ličnoj upotrebi.
Prilikom ulaska iz trećih zemalja, oslobađanje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalne prirode do:
- 430 evra u vazdušnom i pomorskom saobraćaju
- 300 evra u drumskom, železničkom i ostalim oblicima saobraćaja
- 150 evra za putnike mlađe od 15 godinaZa akcizne proizvode dodatno važe količinska oslobađanja. U drumskom i železničkom saobraćaju dozvoljen je unos:
- 40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duvanskih proizvoda
- 1 litar jakog alkoholnog pića sa više od 22 odsto alkohola ili 2 litre pića sa do 22 odsto alkohola
- 4 litre vina
- 16 litara piva
Oslobađanja za duvanske i alkoholne proizvode ne primenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.
Važno je napomenuti da se roba koja se prevozi u teretnom prostoru vozila namenjenih prevozu robe, poput građevinskog materijala, nameštaja, kućnih aparata ili rezervnih delova, ne smatra ličnim prtljagom i podleže redovnom carinskom postupku.
Unos hrane životinjskog porekla
Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja, među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Kosovo, važe posebna ograničenja.
Unos mesa, mleka, kao i proizvoda od mesa i mleka nije dozvoljen.
Međutim, dozvoljen je unos:
- do 20 kilograma ribe i ribljih proizvoda po osobi
- do dva kilograma meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porekla
- do dva kilograma hrane za odojčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce
Hleb, keks, čokolada, testenina, dodaci ishrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.
Proizvodi koji prelaze dozvoljene količine podležu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom. Neprijavljeni ili nedozvoljeni proizvodi životinjskog porekla biće oduzeti i uništeni, a putnik može biti novčano kažnjen.
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