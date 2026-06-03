Obaveza podnošenja ulazne skraćene deklaracije (USD) prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podneti i njegov zastupnik, primalac robe ili drugo ovlašćeno lice. Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije zavise od vrste prevoza.

Drumski prevoz:

- najmanje jedan sat pre dolaska robe u carinsku ispostavu prvog ulaska.

Železnički prevoz:

- jedan sat pre dolaska ako putovanje od poslednje stanice u trećoj zemlji traje kraće od dva sata

dva sata pre dolaska (u ostalim slučajevima)

Neblagovremeno podnošenje USD-a može izazvati kašnjenja i zastoje u daljim carinskim postupcima.

Šta važi za lični prtljag?

Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje, kao i roba nekomercijalne prirode namenjena ličnoj upotrebi.

Prilikom ulaska iz trećih zemalja, oslobađanje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalne prirode do:

- 430 evra u vazdušnom i pomorskom saobraćaju

- 300 evra u drumskom, železničkom i ostalim oblicima saobraćaja

- 150 evra za putnike mlađe od 15 godinaZa akcizne proizvode dodatno važe količinska oslobađanja. U drumskom i železničkom saobraćaju dozvoljen je unos:

- 40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duvanskih proizvoda

- 1 litar jakog alkoholnog pića sa više od 22 odsto alkohola ili 2 litre pića sa do 22 odsto alkohola

- 4 litre vina

- 16 litara piva

Oslobađanja za duvanske i alkoholne proizvode ne primenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.

Važno je napomenuti da se roba koja se prevozi u teretnom prostoru vozila namenjenih prevozu robe, poput građevinskog materijala, nameštaja, kućnih aparata ili rezervnih delova, ne smatra ličnim prtljagom i podleže redovnom carinskom postupku.

Unos hrane životinjskog porekla

Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja, među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Kosovo, važe posebna ograničenja.

Unos mesa, mleka, kao i proizvoda od mesa i mleka nije dozvoljen.

Međutim, dozvoljen je unos:

- do 20 kilograma ribe i ribljih proizvoda po osobi

- do dva kilograma meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porekla

- do dva kilograma hrane za odojčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce

Hleb, keks, čokolada, testenina, dodaci ishrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.

Proizvodi koji prelaze dozvoljene količine podležu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom. Neprijavljeni ili nedozvoljeni proizvodi životinjskog porekla biće oduzeti i uništeni, a putnik može biti novčano kažnjen.