Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su danas dve osobe zbog sumnje da su učestvovale u pokušaju ubistva koje se krajem maja dogodilo u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

Kako je saopšteno iz MUP-a KS, pripadnici Odjeljenja za krvne i seksualne delikte danas, 2. juna, su lišili slobode T. H. (25) i U. D. (28) zbog postojanja osnova sumnje da su 24. maja 2026. godine, u noćnim satima na području opšine Novi Grad, počinili krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Benjamina Hastora.

Osumnjičeni su nakon hapšenja predati na kriminalističku obradu, a istraga o ovom slučaju se nastavlja.

Podsećamo, u sarajevskom naselju Alipašino Polje 24. maja oko 23.45 sati došlo je do pucnjave, a tom prilikom povređen je B. H, koji je zadobio povrede nastale upotrebom vatrenog oružja.

Odmah nakon incidenta policijski službenici pokrenuli su intenzivne aktivnosti na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i identifikaciji odgovornih osoba.

Današnjim hapšenjem napravljen je značajan pomak u istrazi, dok će više informacija o slučaju biti poznato nakon okončanja kriminalističke obrade i daljnjih istražnih radnji, prenosi Radio Sarajevo.

Kako piše portal "Avaza" uhapšeni su Taib Habul i Usame Derviškadić. Prema informacijama "Avaza", Habul i Hastor od ranije su u sukobu. Ranije je Hastor, kako "Avaz" saznaje, bio optužen za pokušaj ubistva Taiba Habula 2020. godine u naselju Otoka. Nakon toga je prihvatio Sporazum o priznanju krivice.

Alo/Nezavisne

