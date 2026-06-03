U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze, prikupljene u toku istrage.

Tokom saslušanja izneo je svoju odbranu, saopštilo je tužilšatvo.

Milić je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koja se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu Aleksandra Nešovića u restoranu "27" 12. maja, jer postoje osnovi sumnje da kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela iako je imao saznanja o izvršenju istog.

Prvi put je bio saslušan 15. maja. Nešović je nestao 11. maja, a njegovo telo je jasnije pronađeno u buretu zakopanom kod Inđije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.