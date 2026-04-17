Ognjen Dabetić danas je prvi put izneo detaljnu odbranu govoreći o ubijenoj Noi Milivojev, šta je prethodilo zločinu i na koji način se oslobodio njenog tela.

- Plašio sam se da ću završiti u zatvoru jer sam imao mrtvo telo u stanu. Prolazilo mi je prvo kroz glavu šta će da mi rade u zatvoru, šta će biti sa mojom porodicom i onda sam rešio da se oslobodim tela - ovo je danas pred Višim sudom u Beogradu prvi put iznoseći odbranu izjavio Ognjen Dabetić, optuženi da je u julu 2023. u stanu u centru Beograda ubio tiktokerku Nou Milivojev (18).

Raskomadao telo

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Dabetić se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način. Sumnja se da je Nou ubio u svom stanu, a potom raskomadao telo i stavio u kutije, natopio kiselinom i ostavio u kupatilu.

Dabetić je danas po prvi put progovorio do detalja o zločinu kada je i objasnio kako je uništio telo.

- Nožem sam uništavao telo i koristio sam sonu kiselinu i izbeljivač. Imao sam 3 flaše sone kiseline i 1 izbeljivač, a ostatak sam naručio iz maksija preko glova. Nabavljao sam još da bih uništio telo.

Prethodno je Dabetić detaljno ispričao da je sa Noom Milivojev bio u emotivnoj vezi, kao i da je ta veza na početku bila, kako je rekao, lepa ali da je Noa bila ljubomorna, jer je on hteo da se viđa sa drugim ljudima. Zbog toga su se, kako je rekao, često svađali i morao je da zove više puta policiju.

- Od decembra do februara 2023. godine je živela kod mene, ali sam iznajmio i stan u Zemunu da bi ona imala gde da bude, da ne bude stalno kod mene. Ja sam želeo da se viđam sa drugima i zbog toga je imala ispade, morao sam čak da zovem i policiju. Više puta su intervenisali. Stalno mi je pretila da će da me ubije, da ću da budem ili samo njen ili mrtav - započeo je optuženi.

Vezivali se i bičevali

Na dan ubistva, prema njegovim rečima, tiktokerka je došla drogirana i tokom seksualnog odnosa, na galeriji stana, na njegovom vratu videla je tzv. šljivu i tragove noktiju, nakon čega je nastao haos.

- Tog 17. juna pisala mi je ujutru, tražila je da se vidimo, a ja sam odgovorio tek kasnije. Onda je ona došla oko 22 časa. Ja sam već bio umoran od drogiranja, a i ona je došla tada nadrogirana. Odmah smo otišli na galeriju (na spratu stana) i imali smo odnos. Vezivali smo se kanapima, lancima, kaiševima, bičevali smo se, oboje smo to voleli - rekao je Dabetić i dodao:

- To veče kada smo imali odnos, vezao sam je kablom od kompjutera, tada mi je videla šljivu na grudima i onda je počeo haos. Uspeo sam da je smirim i onda smo nastavili da se mazimo, ali je onda primetila ogrebotinu od nokta na mom vratu i tada se potpuno izobličila, skočila je na mene. Uzela je nož koji je stajao na podu pošto sam time sekao kablove i neke kartice za kompjuter. Skočila je na mene i krenula da me iseče, jedva sam uspeo da zadržim. Nožem je pokušala da mi iseče tu gde mi je bila ta ogrebotina. Onda me uhvatila i za vrat da me guši, jednom rukom sam i ja nju držao za vrat, a drugom sam uspevao da zadržim nož da me ne iseče. Kada sam skupio snage, uspeo sam da je bacim sa sebe na drugi krevet.

Pokušao da se ubije

Prema njegovim rečima, potom je uzeo štaku i sišao u prizemlje stana do toaleta.

- Tada sam video da mi je drškom od noža kojim me je najpre udarila, izbila zub. Bio sam krvav, počeo sam da se tresem, ali bio sam premoren i onda sam zaspao. Kada sam se probudio, otišao sam da vidim šta je sa Noom. Video sam da leži, mislio sam da spava, nisam mogao da je probudim. Bila je hladna i nije reagovala, tu sam se izgubio, sedeo sam na podu nekih sat vremena, smogao snage i sišao i nisam smeo da se popnem ponovo.

Kako je onda ispričao za govornicom i pred prisutnima, kada je shvatio šta se dogodilo, pokušao je da se ubije.

- Tih pet, šest dana sam konzumirao sve što sam našao i da se ubijem da završim sa tim. Plašio sam se da ću završiti u zatvoru jer imam telo u stanu. Prolazilo mi je kroz glavu šta će da mi rade u zatvoru, šta će biti sa mojom porodicom, mojim roditeljima. I onda sam rešio da se oslobodim tela. Veoma mi je žao, kajem se, nisam trebao to da uradim, velika mi je to greška. Nakon toga je došla policija.

Stalno se drogirali

Govoreći o narkoticima, Dabetić je danas naveo da je nakon saobraćajne nezgode zbog koje je ostao invalid, počeo da se svakodnevno drogira, kao i da se Noa drogirala i da je uzimala hormonsku terapiju jer je bila u procesu promene pola, ali i antidepresive.

- U dvadesetim sam doživeo saobraćajnu nesreću i ostao sam invalid, od tada ne mogu da hodam bez štake. Počeo sam sumanuto da se drogiram, koristio sam kokain, probao heroin, amfetamin, spid. Takođe je i Noa koristila i amfetamin i spid. Nekada smo se drogirali i zajedno. Naša veza je bila dobra, voleli smo se, bilo je puno ljubavi, ali i ispada. Konstantno je imala promene raspoloženja, možda zbog hormona koje je pila. Bila je gotovo nemoguća, ali sam uspevao da je iskontrolišem.

Pred sudom je takođe objasnio da je Noa imala oko 70, 75 kilograma, a visoka je bila 175 cm, on je, kako tvrdi, viši pet centimetara, a tada je imao isto kilograma kao i ona.

Dopunsko veštačenje

On je danas odgovarao na pitanja svog branioca, advokata Aleksandra Stošića, kao i na neka pitanja tužioca, dok ipak, nije želeo da odgovara na pitanja suda. Sudija je na samom kraju naložila dopunsko veštačenje Dabetićevog psihičkog stanja, s obzirom na to da on nije izneo odbranu do sada, a sledeće ročište zakazano je za 29. maj.

U sudu su danas prikazane i uznemirujuće fotografije delova tela, krvava garderoba, iskorišćene flaše sone kiseline, kablovi, kompjuterska oprema, razna seksualna pomagala, a kako se moglo videti, svuda u stanu bio je krš i lom.

Podsetimo, Noa je nestala 17. juna 2023. godine, međutim, u periodu dok se tragalo za njom, ona je već bila mrtva.

