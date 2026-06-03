Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su u nedelju nemačkog državljanina G.B. (27), koji je u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca, kako se sumnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, sa nožem u ruci razbio staklo na vratima zgrade u kojoj boravi.

Nakon toga se, prema navodima, polunag kretao ulicom držeći nož, što je uznemirilo građane koji su pozvali policiju. Po dolasku na lice mesta, policija je uhapsila osumnjičenog i oduzela mu nož, nezvanično saznaje Telegraf.

G.B. je potom prevezen na VMA, gde je na Odeljenju toksikologije utvrđeno da je bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

(Telegraf.rs)