Kragujevačka policija uhapsila je Luku B. iz ovog grada zbog sumnje da je juče, u naselju Beloševac, oštrim predmetom naneo teške telesne povrede opasne po život svojoj bivšoj partnerki M. i još jednom muškarcu.

Prema najnovijim informacijama iz istrage, napadač je nakon krvavog pira pobegao sa lica mesta, ali je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika MUP-a ubrzo lociran i lišen slobode.

Drama se odigrala u porodičnoj kući kada je osumnjičeni Luka B., iz za sada zvanično neutvrđenih motiva, nasrnuo na bivšu emotivnu partnerku M. On joj je nožem naneo više ubodnih rana u predelu grudnog koša i stomaka.

U nameri da odbrani ženu, u sukob se umešao i stariji muškarac (deda napadnute žene) koji se nalazio u kući, a kojeg je napadač takođe više puta ubo nožem u predelu trbuha.

Borba za život u UKC Kragujevac Oboje povređenih su kolima Hitne pomoći u kritičnom stanju prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu. Primljeni su direktno u operacionu salu sa povredama koje su opasne po život. Lekari su tokom višesatne hitne intervencije vršili detaljne preglede i sanaciju unutrašnjih organa, a njihovo stanje se i dalje pomno prati.

Brzo hapšenje osumnjičenog

Nakon što je izbo bivšu partnerku i njenog dedu, Luka B. se dao u bekstvo. Policija je odmah blokirala ovaj deo kragujevačkog naselja Beloševac i pokrenula opsežnu potragu. Osumnjičeni je u kratkom roku pronađen, savladan i priveden u policijsku stanicu.

Na licu mesta je obavljen detaljan uviđaj, a policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i tačnog motiva ovog jezivog zločina. Osumnjičenom Luka B. je određeno zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

(Telegraf.rs)