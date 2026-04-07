Zastrašujuće! Muškarac (42) izboden je u Zemunu nasred ulice, usred bela dana, a napao ga je iz čista mira muškarac kojeg ne poznaje, niti su imali bilo kakvu komunikaciju! Žrtva je zadobila teške povrede, jer je ubodena u grudi i pod stalnim je nadzorom lekara!

Pre nešto više od nedelju dana dogodio se zastrašujući napad na ženu K. T. (47), kada joj je u Humskoj ulici u Beogradu prišao muškarac kojeg ne poznaje i izbo je po telu i grudima. Ubrzo posle toga osumnjičeni je uhapšen, međutim, samo nešto više od nedelju dana kasnije u Beogradu se dogodio gotovo identičan napad.

Kako saznajemo, muškarac G. L. star 42 godine primljen je u bolnicu s ubodnim ranama od noža, napadnut je nasred ulice, međutim, pozadina celog incidenta ledi krv u žilama.

Napad se dogodio u nedelju oko 16 sati u Ulici sestara Milovanović kada je nepoznati muškarac prišao G. L. i usred bela dana, nasred ulice izbo ga.

- Žrtva je ubodena u grudi i hitno je prebačen u bolnicu, kako bi mu se sanirala rana. Čovek je bio svestan po prijemu u bolnicu, ali je u teškom stanju i pod nadzorom lekara je. Ispričao je lekarima da je iz čista mira napadnut, da napadača ne poznaje i da nisu ni reč progovorili, niti imali sukob ili raspravu. Napadač mu je ćutke prišao i ubo ga u grudi - kaže izvor za Alo!, i dodaje da je napadač potom pobegao u nepoznatom pravcu i policija traga za njim.

Podsetimo, nedelju dana pre ovog napada uhapšen je B. A. (44) zbog sumnje da je iz čista mira izbo Beograđanku K. T. (47) dok je šetala. Napadač joj je prišao s leđa i bez ijedne reči počeo da je ubada mesarskim oštrim predmetom, ostavljajući nesrećnu ženu da krvari na pločniku dok je on bežao u mrak.

Na pločniku su ostali vidljivi tragovi borbe i mrlje krvi koje su svedočile o jezivom činu.

- Žrtva je izjavila da napadača ne poznaje i da mu nije dala nikakav povod za napad. Motiv ovog svirepog čina zasad je potpuno nepoznat, što dodatno unosi nemir među građane - navodi izvor blizak istrazi.

