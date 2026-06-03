Javnost u Hrvatskoj prošle jeseni potresla je vest o hapšenju mađarskog para osumnjičenog za trgovinu ljudima. Istraga je pokazala da su 40-godišnji muškarac i njegova 31-godišnja partnerka primoravali 20-godišnju beskućnicu iz Mađarske na prostituciju u više hrvatskih gradova, od Varaždina i Zagreba do Novalje i Splita.

Prema podacima istražitelja, mlada žena je za nekoliko meseci imala najmanje 126 klijenata. Kasnije je otkriveno da su u mrežu prostitucije bile uvučene još dve njihove sunarodnice, pa je ukupan broj klijenata premašio 160.

Dok 40-godišnji Mađar negira optužbe, njegova partnerka je nakon prvobitnog poricanja priznala krivicu. Zbog trgovine ljudima i dva krivična dela povezana sa prostitucijom osuđena je na dve godine i dva meseca zatvora. Od te kazne godinu dana će provesti iza rešetaka, dok je ostatak uslovna kazna sa rokom provere od tri godine.

Sud joj je izrekao i novčanu kaznu od 3.500 evra, dok je 6.300 evra, za koje je utvrđeno da potiču od trgovine ljudima, trajno oduzeto u korist države.

– Kriva sam i žao mi je zbog svega. Kajem se i ne nameravam više da radim takve stvari. Imam dvoje dece koja su sada kod moje majke. Kada izađem iz zatvora, radiću kao kozmetičarka i vratiću se na svoj posao – rekla je osuđena Mađarica pred sudom.

Prema optužnici, par je od maja do oktobra prošle godine iskoristio tešku životnu situaciju mlade beskućnice. Obećali su joj smeštaj i hranu u svojoj kući, a zauzvrat su od nje zahtevali da pruža seksualne usluge muškarcima koje su joj oni pronalazili.

Organizovali su sastanke sa klijentima koji su za sat vremena plaćali po 50 evra, dok žrtva od tog novca nije dobijala ništa. Osim toga, oduzeli su joj ličnu kartu, koju su joj prethodno pomogli da izvadi, kako bi mogli da je vode van granica Mađarske.

Najmanje tri puta dovodili su je u Hrvatsku, gde je boravila po nedelju dana. Tokom tih putovanja imala je i do šest klijenata dnevno. Cene seksualnih usluga bile su 100 evra za pola sata i 150 evra za sat vremena.

Sve vreme držali su je pod strogom kontrolom, redovno proveravali njen mobilni telefon i ograničavali kontakte sa drugim ljudima.

Žrtva je istražiteljima ispričala da ju je muškarac jednom ošamario nakon što je otkrio da se dopisuje sa drugim muškarcem.

– Pretio mi je da će me prebiti i ubiti ako još jednom bude razgovarala sa drugim muškarcima. Već me je ranije tukao kada su se klijenti žalili na moje usluge. Ona me je udarila samo jednom – navela je devojka u iskazu.

Iz straha je nastavila da se prostituiše za njih, a istražitelji procenjuju da je za svega nekoliko meseci zaradila najmanje 12.600 evra, koje su zadržali njeni eksploatatori.

Tokom oktobra prošle godine osumnjičeni su na isti način vrbovali još dve državljanke Mađarske. Obezbeđivali su im smeštaj i hranu širom Hrvatske, dok su klijente pronalazili preko erotskih oglasa. Devojke su imale i po pet mušterija dnevno, a usluge su naplaćivane 120 evra za pola sata i 200 evra za sat vremena.

Posao je trajao sve dok policija nije sprovela akciju i uhapsila osumnjičene.

Jutarnji list