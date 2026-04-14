Intervencijom policije sprečena je potencijalna tragedija, s obzirom na to da je kod osumnjičenog pronađena veća količina vatrenog oružja.

Drama je počela juče kada je hrabra žena pozvala policiju i prijavila nasilje. Prema njenim rečima, bivši partner joj je uputio direktne pretnje smrću, navodeći da će "pobiti i nju i celu porodicu".

Odmah po prijavi, policijski inspektori su reagovali i izašli na teren. Pretresom stana u kojem boravi osumnjičeni B. F., pronađen je čitav arsenal ilegalnog ili neprijavljenog oružja: 4 puške (različitog kalibra), više pištolja i velika količina pripadajuće municije.

Osumnjičeni je odmah priveden u policijsku stanicu. O celom slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će podneti odgovarajuće krivične prijave, kako za nasilje u porodici, tako i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Istraga je u toku, a žrtvi je pružena neophodna zaštita.

