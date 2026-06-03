Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket mera usmeren na pomoć građanima sa najnižim primanjima, sa posebnim akcentom na smanjenje troškova za lekove koji su neophodni za svakodnevno lečenje hroničnih bolesti.

Kako je rekao gostujući u emisiji „Ćirilica Milomira Marića“, država završava predlog programa koji bi trebalo da omogući lakšu nabavku terapije najugroženijim građanima.

„Završavamo predlog oko lekova i za pet, šest dana izaći ćemo sa programom kako da pomognemo ljudima. Cena lekova, to je taj jedan sveobuhvatan paket, ne samo za penzionere već za sve najugroženije ljude u Srbiji“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, poseban fokus biće na lekovima za regulisanje krvnog pritiska i srčanih oboljenja, kako bi građani koji nemaju dovoljno novca za terapiju mogli redovno da dolaze do neophodnih lekova.

Pomoć za penzionere, socijalno ugrožene i porodice sa decom

Novi programi podrške trebalo bi da obuhvate veliki broj građana, među kojima su penzioneri, korisnici socijalne pomoći, pojedine kategorije boraca, ali i porodice koje ostvaruju pravo na dečji dodatak.

Plan države je da pronađe model koji će omogućiti da pomoć stigne do što većeg broja ljudi kojima je najpotrebnija. Pored lekova za hronične bolesti, razmatraju se i načini za smanjenje troškova pojedinih često korišćenih preparata, uključujući lekove protiv bolova, preparate za snižavanje temperature i određene terapije za anksioznost.

U narednom periodu očekuju se i razgovori sa farmaceutskim kompanijama i veletrgovcima kako bi se pronašla rešenja za pristupačnije cene pojedinih lekova.

Mobilne ambulante i nove mere od septembra

Drugi važan segment najavljenih promena odnosi se na unapređenje zdravstvene zaštite u udaljenim i slabije naseljenim područjima Srbije. U planu je uvođenje mobilnih ambulanti koje bi obilazile sela i mesta udaljena od zdravstvenih ustanova, posebno na istoku Srbije.

Najveće novine, međutim, očekuju se tokom septembra, kada bi trebalo da bude predstavljen širi paket ekonomskih i socijalnih mera. Za sada nije poznato da li će on obuhvatiti jednokratnu novčanu pomoć, dodatna povećanja penzija, subvencije ili kombinaciju više oblika podrške.

Pre donošenja konačnih odluka predviđeni su razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, što je standardna procedura kod mera koje mogu imati značajniji uticaj na javne finansije.

Cilj najavljenih promena jeste da se smanje troškovi lečenja i svakodnevnog života za građane sa najnižim primanjima, dok bi detalji o obimu pomoći i uslovima za ostvarivanje prava trebalo da budu poznati u narednim mesecima.

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