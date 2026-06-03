Muškarac star 92 godine ubijen je jutros oko 7 sati na Savkom vencu u Beogradu. Zbog njegove smrti ubrzo je uhapšen mladić (26) koji je navodno odmah priznao zločin, koji je počinjen sekirom.

Naši reporteri razgovarali su sa komšijama ubijenog starca.

-Rano ujutro kroz terasu u stan mi je upao izbezubljeni mladić. Sva sreća u stanu mi je bio sin. Porazgovarao je s njim pa ga izveo, a meni je rekao da se zaključam. Ubrzo je ceo kraj bio pun policije. Tada sam i čula da je Toza ubijen. Ne znam ko je taj mladić. Sin mi je trenutno u policiji i daje izjavu. To je sve što znam - rekla je za Alo! komšinica ubijenog muškarca.

Piše: E. Sadiku