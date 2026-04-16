Italijanski karabinjeri uhapsili su 13 osoba u velikoj akciji protiv krijumčarenja droge u provincijama Milano, Monca i Torino. Među uhapšenima su državljani više zemalja, uključujući jednog državljanina Srbije i dvojicu iz Bosne i Hercegovine.

Akcija je sprovedena po nalogu suda u Milanu, na zahtev tužilaštva za borbu protiv mafije, nakon višemesečne istrage tokom koje su korišćeni prisluškivanje, tajno praćenje i video-nadzor.

Istraga je otkrila razgranatu kriminalnu mrežu koja se bavila distribucijom velikih količina droge, pre svega hašiša i marihuane, kako prenosi Kurir.

Prema saznanjima istražitelja, droga je u Italiju stizala iz Španije u kamionima, u pošiljkama koje su dostizale i preko 200 kilograma, nakon čega je distribuirana širom zemlje.

Grupa je imala razvijenu logistiku – skladišta u industrijskim zonama, mrežu ljudi zaduženih za transport i prodaju, kao i vozila i kriptovane telefone za komunikaciju.

Gotovina je, prema istrazi, završavala u tržnom centru u provinciji Monca, odakle je preko ilegalnih kanala prosleđivana krajnjim korisnicima.

Tokom akcije zaplenjeno je više od tone hašiša i marihuane, 1,3 kilograma kokaina, 200 džointa, preko 80.000 evra u gotovini, kao i pištolj sa municijom.

