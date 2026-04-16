Svetislav F. (47) uhapšen je u Podgorici u međunarodnoj policijskoj akciji koja je sprovedena uz podršku Evropola. On je označen kao vođa jednog ogranka balkanskog kartela. Kriminalna grupa, na čijem je čelu navodno bio, tereti se za šverc skoro pet tona droge.

- Istraga, koju su podržale i vlasti u Austriji i Španiji, fokusirana je na kriminalnu mrežu umešanu u međunarodnu trgovinu velike količine droge, kokaina i kanabisa - navodi se u saopštenju Evropola i dodaje se:

- Veruje se da su osumnjičeni, koji žive u Crnoj Gori i Nemačkoj, imali različite uloge u kriminalnoj organizaciji, od finansijera do koordinatora i logističara.

Podsetimo, uhapšeno je ukupno 12 osumnjičenih, uključujući i vođu lociranog u Crnoj Gori, dok su četiri osobe privedene u Nemačkoj zbog šverca skoro pet tona droge.

- Osumnjičeni, koji su delovali iz Crne Gore i Nemačke, imali su različite uloge unutar organizacije, od finansijera do logističara i koordinatora. Takođe se sumnja da je mreža krijumčarila kanabis u Evropsku uniju preko zemalja poput Albanije, Tajlanda i Sjedinjenih Američkih Država - saopšteno je.

Jedan od osumnjičenih je, piše u saopštenju, u Podgorici, Nemačkoj, Boliviji, Tajlandu, Belgiji i Dominikanskoj Republici, naručivao i organizovao pomorski ili vazdušni transport tovara sa velikim količinama opojnih droga - kokain, konoplja i hašiš.

- Po nalogu tužilaštva, osumnjičeni će biti privedeni državnom tužiocu u roku od 24 sata kada će se odlučiti o njihovom daljem zadržavanju - navodi se u saopštenju Višeg državnog tužilaštva.

Inače, oni su, kako se navodi, učestvovali u krijumčarenju čak 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine. Narkotici su zaplenjeni u 12 odvojenih operacija širom Evropske unije i Južne Amerike.

Direktor Uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović kazao je da je Svetislav F. (47) koji je danas uhapšen u akciiji Evropola jedan od vođa balkanskog kartela koji se bavio prodajom droge i oružja. On je podsetio da je policija započela akciju u oktobru 2024.

- Ova kriminalna mreža bavila se prodajom kokaina i marihuane, organizovala je mrežu preprodavaca u više zemalja - kazao je Šćepanović.

U Crnoj Gori danas je izvršen pretres na 11 lokacija, a procesuirano je 10 osoba.

- Bilans rezultata ove operacije je da je u Crnoj Gori uhapšeno 7 lica, jedno je već u UIKS-u, a dva su nedostupna i na njihovom lociranju se radi - kazao je ministar.

