Snimak napada učenika na profesore o kojem priča cela Italija! Tukli čoveka od 63 godine i zašto on nije podneo tužbu?

Napad učenika na profesore u Italiji, u parku u Parmi tukli 63-godišnjaka zato što je prekorio jednog od njih, kolega koji ga je branio takođe dobio po leđima

 
Autor:  Milica Krstić
27.05.2026.19:35
Snimak napada učenika na profesore o kojem priča cela Italija! Tukli čoveka od 63 godine i zašto on nije podneo tužbu?
Italija danima priča o scenama nasilja viđenim prošle nedelje u parku blizu srednje tehničke škole "Leonardo da Vinči" u Parmi, gde je grupa učenika te škole napala jednog od profesora, da bi se potom u sukob uključio i njegov kolega pokušavajući da ga zaštiti, kao i treći profesor koji je zapretio da će pozvati policiju, nakon čega se situacija smirila.

Na društvenim mrežama je snimak nasilja među prvima objavio Prijamo Boki, poslanik skupštine regiona Emilija-Romanja iz redova vladajuće stranke Braća Italije (Fratelli d’Italia) premijerke Đorđe Meloni.

Boki je u izjavi za list Đornale kazao da to što se dogodilo u Parmi "nažalost ne iznenađuje" i da se "već godinama dešavaju epizode takve vrste".

Učenici pretukli profesora

- Da li su to stranci druge generacije ili nisu je nebitno: ovde se radi o ozbiljnoj bolesti koja zahteva primenu drastičnih mera i stroge i hitne kazne. Kada se fizički napadnu dvojica profesora, onda smo stvarno dotakli dno - rekao je Boki.

Na snimku se vidi prvo kako grupa tinejdžera preteći ide ka jednom od profesora dok se on povlači, jedan od tinejdžera mu kaže da ga je profesor "nazvao ludim ispred škole" i da će "sada da mu pokaže", nakon čega kreće da ga udara, a sve to snima jedan iz grupe napadača dok ostali nasrću na čoveka koji uzmiče.

Kolega napadnutog profesora uspeva da zadrži jednog od napadača i obara ga na zemlju, a onda drugi napadač kreće da tog profesora udara po leđima, najverovatnije kaišem.

Tada se pojavljuje i treći profesor koji preti da će pozvati policiju nakon čega se situacija polako smirila.

U Italiji su napadači poput ovih u Parmi poznati kao maranca (maranza) i u velikom broju slučajeva su migrantskog porekla iz severne Afrike ili drugih delova tog kontinenta, a obično se prisustvo takvih maloletničkih bandi (baby gang) vezuje za predgrađa Milana.

Korijere dela sera uradio intervju sa profesorom

Korijere dela sera je uradio intervju sa profesorom koji je napadnut i koji je listu samo kazao da ima 63 godine i u toj školi radi od 1985.

On je objasnio da su ga u policijskoj stanici puna dva sata policajci maltene molili da podnese tužbu protiv napadača pošto su danima vršili istragu, ali da je on odbio da to učini, kao što je to odbio i njegov kolega.

Profesor je kazao da nije pretrpeo nikakvu štetu i da to što ne želi da podnese tužbu smatra "obrazovnom merom", kao i da država treba da reaguje, a ne on.

On je objasnio da je sve počelo kada je ujutru video jednog od učenika, kojeg nije lično poznavao, ispred škole kako šutira limenku prema parkiranom automobilu i ukorio ga zbog toga.

Nakon nastave je izašao iz škole i video da ga čekaju taj isti učenik i još 5-6 njih, nakon čega je usledilo ono sa snimka.

Igranje vatrom: Zastrašujuće upozorenje cenjenog profesora

UŽIVOKristal Palas - Rajo Valjekano: Ko osvaja Ligu konferencije?

Rusija neće napasti Evropu: Toni Bler govorio o svetu posle SVO

Viktorija Bekam kao i sve žene sveta: Nema veze što je poznata, ovo joj nije dalo mira

Vučić razneo blokadere iz Kine: „Kontejneri su vam važniji od milijardi investicija!“

Rusija poslala jezivu poruku Zapadu: „Veoma smo blizu vojnog sukoba“

UŽIVOBroje se mrtvi na Bliskom istoku! Jedna stvar odlučiće sve!

Evropa se plaši Putinovog sledećeg poteza!"Priteran je uza zid, mora nešto da preduzme"

Horor u Nemačkoj: Žena kolima pokosila grupu učenika, jedno dete mrtvo

Šokantan veleobrt u istrazi tragedije na Maldivima! Novi detalji ruše stare tvrdnje o užasu u pećini: Napravili kobnu grešku

Bugarski ekspert zapalio Balkan: „Prodali smo Srbe NATO-u da ih bombarduju!“

Vučić saopštio sjajne vesti iz Kine! "Danas svaki građanin Srbije može da bude ponosan! Za dva meseca stižu, imaju rešenja i za struju!" (VIDEO)

Nakon 30 godina na RTS-u, čuvena voditeljka dala je otkaz: "Plata mi je bila 53.400 dinara"

Au! Iz Hrvatske krenuli da pljuju po Srbiji dok gore od mržnje! Vučiću ovo nikada neće oprostiti!

Vučić Si Đinpingu doneo blago Srbije! Pokloni oduševili Kinu, jedan detalj posebno dirnuo domaćine

