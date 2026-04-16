RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Više od igre, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Pravo na sutra

13.45 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.25 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao, igrana serija

21.00 Četvrtkom u 9

22.00 Tito – između Istoka i Zapada

22.55 Dnevnik

23.25 Kulturni dnevnik

23.40 Abot i Kostelo sreću Frankenštajna, film

01.05 Homo plastikus – Tiha invazija mikroplastike

02.00 Dnevnik

02.35 Pravo na sutra

03.05 Četvrtkom u 9

03.55 Tito – između Istoka i Zapada

Najava

Abot i Kostelo sreću Frankenštajna 23.40 RTS1

Vukodlak pokušava da upozori jednog prostodušnog nosača da Drakula želi njegov mozak za telo Frankenštajnovog čudovišta. U životu nosača Vilbura Greja i Čika Janga nastane haos kada ostaci Frankenštajnovog čudovišta i Drakule stignu iz Evrope da bi bili izloženi u kući užasa. Drakula se budi i beži sa čudovištem, ali planira da ga ponovo oživi pomoću novog mozga. Vukodlak Lari Talbot dolazi iz Londona u pokušaju da osujeti Drakulu. Drakuli posle ujeda pomaže lepa dr Sandra Mornej. Drakula i Sandra kidnapuju Vilbura zbog njegovog mozga i pripremaju čudovište za operaciju. Čik i Talbot pokušavaju da nađu i oslobode Vilbura, ali onda izlazi pun mesec... Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Lon Čejni Junior

RTS2

06.25 Verski kalendar

06.35 Datum

06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Dobro veče deco: Majmunoljupci

08.05 TV vrtić - društvance

08.10 Kockica

09.15 Klackalica

10.10 Treniraj sa šampionom

10.40 Nekad davno – Srpske narodne bajke

11.05 RTS lab

11.30 Edu global

11.55 Eko minijature

12.00 Nauka privredi

12.20 Rodoslavci

12.50 Kulturni centar

13.25 Slovo o glasovima

14.00 Vreme njihovih života, film

15.20 Ženski raj, serija

16.10 TV lica… kao sav normalan svet

16.50 Vremenska kapsula

17.55 Grozd

18.30 Lov i ribolov

19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.05 Homo plastikus – Tiha invazija mikroplastike

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Život daske

22.15 Mesi iz Bagdada, film

23.45 Koncert YU grupe

00.50 Gorka osveta, serija

01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.45 TV lica… kao sav normalan svet

02.25 Edu global

02.50 Eko minijature

02.55 Nauka privredi

03.15 Život daske

03.40 Mesi iz Bagdada, film

Najava

Mesi iz Bagdada 22.15 RTS2

Jedanaestogodišnji Hamudi živi u ratom razorenom Iraku i sanja o tome da postane izvanredan fudbaler kao njegov heroj Lionel Mesi. Nakon što jednog dana slučajno postane meta napada, Hamudi se u bolnici budi sa samo jednom nogom. Dok njegovi roditelji čine sve što je u njihovoj moći da porodica ostane bezbedna, Hamudi se uprkos svemu bori za svoje snove. Uloge: Ahmed Mohamed Abdula, Atir Adel, Zara Gandur.

Pink

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

Prva

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Doba lala, igrani film

02.15 Ekskluziv

02.45 Mamin novi frajer, igrani film

Najava

MasterChef Srbija Prva 22.00

Novi eliminacioni izazov počinje tamo gde se prethodni timski završio - iako je tim JUG ISTOK definitivno u crnim keceljama, a tim Beograd na balkonu, ostalo je da preostala dva tima: SEVER i ZAPAD CENTAR saznaju svoju sudbinu. U skladu sa rangiranjem na tabeli, prvi svoju poziciju saznaju članovi ekipe ZAPAD CENTAR - budući da su na tabeli na trećem mestu, moraju da pošalju dva svoja člana u eliminaciju, a jednog na balkon. SEVER je drugi na tabeli, i ima mogućnost da spasi skoro ceo tim - četiri takmičara idu na balkon, a jedan u eliminaciju. Sudije objavljuju najteži zadatak do sad - a to je priprema tradicionalnih srpskih "bombona od svinje" - čvaraka. Ne samo da takmičari prvo moraju sami da naprave čvarke, već i da ih uvrste u svoje jelo prezentovano na "fine dining" način. U 12. epizodi pete sezone "MasterChefa Srbija" na Prvoj televiziji od 22.00 saznajte ko ume da pravi čvarke, ko preuzima odgovornost u ime tima, a koga je tajni sastojak koštao daljeg takmičenja.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus b92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Uteha, film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Uteha, film

Najava

Uteha 22.15 B92

Istražujući niz ubistava, FBI agenti Džo i Ketrin zbunjeni su ubičinom bizarnom metodom bezbolne smrti. Džo dovodi u pomoć doktora i vidovnjaka Džona. Uloge: Entoni Hopkins, Džefri Din Morgan, Kolin Farel.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Naslovna strana, kviz

04.04 Aktuelnosti

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Aleksandra Maksimović

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 S.P.U.K., igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Bolje od bekstva, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 ABS šou

21.00 Tech lifestyle

21.30 Aviondžije, igrana serijap

22.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Nada Blam

23.00 Dadilje, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Deca su ukras sveta

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Hronika Pančeva

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Intervju

22.00 Velike vesti

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

13.00 Lukin glavni sastojak

14.00 Indija: Rik Stajn

15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova azijska pekarska avantura

19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

20.00 Jednostavno: Suzi

STAR LIFE

06.00 Dadilja

06.45 Darma i Greg

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911. Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

07.15 Orlando, film

09.55 Vilijeva planeta, igrani film

11.30 Ko se boji vuka još 2, igrani film

12.50 Gospođica Sloun, film

15.05 Bruklin, film

17.05 Orlando, film

18.45 Časovi persijskog, film

21.00 Mila zemlja, igrani film

23.05 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

00.45 Zlokobna aplikacija, igrani film

02.20 Molitva pre zore, igrani film

SUPERSTAR

07.45 Zvaćeš se Varvara, serija

08.45 Žikina dinastija 2, domaći film

10.20 Talac, film

12.15 Ljudi u crnom globalna pretnja, film

14.15 Žikina dinastija 3, sulude godine, film

15.45 Princ, film

17.20 Zaslepljeni, film

19.10 Plan bekstva ekstraktori, igrani film

21.00 Zvaćeš se Varvara, serija

22.00 Mobilni, film

23.45 Pad crnog jastreba, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.35 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.40 MasterChef Srbija

14.45 Popadija, serija

15.30 Hotel, serija

16.25 Radna akcija sa Tamarom

17.30 Urgentni centar, serija

18.30 Ubice mog oca, serija

19.45 Crvena Džoun, igrani film

21.30 Andrija i Anđelka, serija

22.00 Hotel, serija

22.45 Popadija, serija

Blic TV

05.45 Blic dan

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Ceca Šou

13.50 Državni službenik, igrana serija

14.40 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Tajkun, igrana serija

01.05 Balkanskom ulicom

02.25 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.55 Tajkun, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.30 Top story evening