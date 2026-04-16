RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Više od igre, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Pravo na sutra
13.45 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.25 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.00 Četvrtkom u 9
22.00 Tito – između Istoka i Zapada
22.55 Dnevnik
23.25 Kulturni dnevnik
23.40 Abot i Kostelo sreću Frankenštajna, film
01.05 Homo plastikus – Tiha invazija mikroplastike
02.00 Dnevnik
02.35 Pravo na sutra
03.05 Četvrtkom u 9
03.55 Tito – između Istoka i Zapada
Najava
Abot i Kostelo sreću Frankenštajna 23.40 RTS1
Vukodlak pokušava da upozori jednog prostodušnog nosača da Drakula želi njegov mozak za telo Frankenštajnovog čudovišta. U životu nosača Vilbura Greja i Čika Janga nastane haos kada ostaci Frankenštajnovog čudovišta i Drakule stignu iz Evrope da bi bili izloženi u kući užasa. Drakula se budi i beži sa čudovištem, ali planira da ga ponovo oživi pomoću novog mozga. Vukodlak Lari Talbot dolazi iz Londona u pokušaju da osujeti Drakulu. Drakuli posle ujeda pomaže lepa dr Sandra Mornej. Drakula i Sandra kidnapuju Vilbura zbog njegovog mozga i pripremaju čudovište za operaciju. Čik i Talbot pokušavaju da nađu i oslobode Vilbura, ali onda izlazi pun mesec... Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Lon Čejni Junior
RTS2
06.25 Verski kalendar
06.35 Datum
06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Dobro veče deco: Majmunoljupci
08.05 TV vrtić - društvance
08.10 Kockica
09.15 Klackalica
10.10 Treniraj sa šampionom
10.40 Nekad davno – Srpske narodne bajke
11.05 RTS lab
11.30 Edu global
11.55 Eko minijature
12.00 Nauka privredi
12.20 Rodoslavci
12.50 Kulturni centar
13.25 Slovo o glasovima
14.00 Vreme njihovih života, film
15.20 Ženski raj, serija
16.10 TV lica… kao sav normalan svet
16.50 Vremenska kapsula
17.55 Grozd
18.30 Lov i ribolov
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.05 Homo plastikus – Tiha invazija mikroplastike
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Život daske
22.15 Mesi iz Bagdada, film
23.45 Koncert YU grupe
00.50 Gorka osveta, serija
01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.45 TV lica… kao sav normalan svet
02.25 Edu global
02.50 Eko minijature
02.55 Nauka privredi
03.15 Život daske
03.40 Mesi iz Bagdada, film
Najava
Mesi iz Bagdada 22.15 RTS2
Jedanaestogodišnji Hamudi živi u ratom razorenom Iraku i sanja o tome da postane izvanredan fudbaler kao njegov heroj Lionel Mesi. Nakon što jednog dana slučajno postane meta napada, Hamudi se u bolnici budi sa samo jednom nogom. Dok njegovi roditelji čine sve što je u njihovoj moći da porodica ostane bezbedna, Hamudi se uprkos svemu bori za svoje snove. Uloge: Ahmed Mohamed Abdula, Atir Adel, Zara Gandur.
Pink
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
Prva
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Doba lala, igrani film
02.15 Ekskluziv
02.45 Mamin novi frajer, igrani film
Najava
MasterChef Srbija Prva 22.00
Novi eliminacioni izazov počinje tamo gde se prethodni timski završio - iako je tim JUG ISTOK definitivno u crnim keceljama, a tim Beograd na balkonu, ostalo je da preostala dva tima: SEVER i ZAPAD CENTAR saznaju svoju sudbinu. U skladu sa rangiranjem na tabeli, prvi svoju poziciju saznaju članovi ekipe ZAPAD CENTAR - budući da su na tabeli na trećem mestu, moraju da pošalju dva svoja člana u eliminaciju, a jednog na balkon. SEVER je drugi na tabeli, i ima mogućnost da spasi skoro ceo tim - četiri takmičara idu na balkon, a jedan u eliminaciju. Sudije objavljuju najteži zadatak do sad - a to je priprema tradicionalnih srpskih "bombona od svinje" - čvaraka. Ne samo da takmičari prvo moraju sami da naprave čvarke, već i da ih uvrste u svoje jelo prezentovano na "fine dining" način. U 12. epizodi pete sezone "MasterChefa Srbija" na Prvoj televiziji od 22.00 saznajte ko ume da pravi čvarke, ko preuzima odgovornost u ime tima, a koga je tajni sastojak koštao daljeg takmičenja.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus b92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Uteha, film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Uteha, film
Najava
Uteha 22.15 B92
Istražujući niz ubistava, FBI agenti Džo i Ketrin zbunjeni su ubičinom bizarnom metodom bezbolne smrti. Džo dovodi u pomoć doktora i vidovnjaka Džona. Uloge: Entoni Hopkins, Džefri Din Morgan, Kolin Farel.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Naslovna strana, kviz
04.04 Aktuelnosti
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Aleksandra Maksimović
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 S.P.U.K., igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Bolje od bekstva, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 ABS šou
21.00 Tech lifestyle
21.30 Aviondžije, igrana serijap
22.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Nada Blam
23.00 Dadilje, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Deca su ukras sveta
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Hronika Pančeva
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Intervju
22.00 Velike vesti
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Lukin glavni sastojak
14.00 Indija: Rik Stajn
15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova azijska pekarska avantura
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Jednostavno: Suzi
STAR LIFE
06.00 Dadilja
06.45 Darma i Greg
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911. Nešvil
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
07.15 Orlando, film
09.55 Vilijeva planeta, igrani film
11.30 Ko se boji vuka još 2, igrani film
12.50 Gospođica Sloun, film
15.05 Bruklin, film
17.05 Orlando, film
18.45 Časovi persijskog, film
21.00 Mila zemlja, igrani film
23.05 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film
00.45 Zlokobna aplikacija, igrani film
02.20 Molitva pre zore, igrani film
SUPERSTAR
07.45 Zvaćeš se Varvara, serija
08.45 Žikina dinastija 2, domaći film
10.20 Talac, film
12.15 Ljudi u crnom globalna pretnja, film
14.15 Žikina dinastija 3, sulude godine, film
15.45 Princ, film
17.20 Zaslepljeni, film
19.10 Plan bekstva ekstraktori, igrani film
21.00 Zvaćeš se Varvara, serija
22.00 Mobilni, film
23.45 Pad crnog jastreba, film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.35 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.40 MasterChef Srbija
14.45 Popadija, serija
15.30 Hotel, serija
16.25 Radna akcija sa Tamarom
17.30 Urgentni centar, serija
18.30 Ubice mog oca, serija
19.45 Crvena Džoun, igrani film
21.30 Andrija i Anđelka, serija
22.00 Hotel, serija
22.45 Popadija, serija
Blic TV
05.45 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Ceca Šou
13.50 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Istine i laži, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Tajkun, igrana serija
01.05 Balkanskom ulicom
02.25 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.55 Tajkun, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.30 Top story evening
