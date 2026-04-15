Danas je na auto-putu kod Ljiga zaustavljeno vozilo koje se kretalo u suprotnom smeru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Zahvaljujući blagovremenoj prijavi građana i brzoj reakciji saobraćajne policije, vozač je isključen iz saobraćaja i otklonjena je opasnost. Jedan pogrešan smer dovoljan je da ugrozi sve, zato je na svima nama odgovornost da reagujemo pravovremeno - navodi se u objavi MUP-a.

Podsetimo, vozač sivog "pežoa" projurio je u suprotnom smeru na auto-putu kod Ljiga, dovodeći na taj način u pitanje bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Na svu sreću, u traci gde se nalazio "pežo" nije bilo vozila, pa je za dlaku izbegnuta katastrofa.

Alo/Blic

