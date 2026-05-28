Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, zaplenili su oko 20 kilograma kokaina u blizini Bačke Palanke.

Kako se sumnja, dva zasad nepoznata lica, koja se sumnjiče da su izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, su motornim čamcem, rekom Dunav transportovala drogu.

Kokain je pronađen i zaplenjen kod čelarevske plaže.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku ovih lica, saopštio je MUP.

Na uličnom tržištu u maloprodaji zaplenjena droga bi vredela oko pet miliona evra, jer dileri osnovnu količinu kokaina petostruko uvećavaju miksovanjem sa drugim supstancama.

BONUS VIDEO