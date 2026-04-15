Žena A. S. (74) iz Kotor Varoši poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Ripište kada ju je udario automobil.
Kako saznaje ATV, za volanom automobila bila je devojka (21), koja je u vreme nesreće vozila mlađu sestru.
Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada je devojka vozač, iz nepoznatih razloga, izgubila kontrolu nad automobilom, skrenula s puta i udarila u A. S. koja se kretala trotoarom.
Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i policijski službenici PS Kotor Varoš.
Tužilaštvo je naložilo da se preduzmu sve istražne mere i radnje, kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok tragedije.
Alo/ATV
BONUS VIDEO
Komentari (0)