Žena A. S. (74) iz Kotor Varoši poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Ripište kada ju je udario automobil.

Kako saznaje ATV, za volanom automobila bila je devojka (21), koja je u vreme nesreće vozila mlađu sestru.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada je devojka vozač, iz nepoznatih razloga, izgubila kontrolu nad automobilom, skrenula s puta i udarila u A. S. koja se kretala trotoarom.

Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i policijski službenici PS Kotor Varoš.

Tužilaštvo je naložilo da se preduzmu sve istražne mere i radnje, kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok tragedije.

