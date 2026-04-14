Tinejdžerka Nataša A. (19) iz okoline Varvarina koja je poginula uoči Vaskrsa u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca biće sahranjena danas u 14 sati na seoskom groblju saznaje Alo!

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u selu Donji Adrovac nadomak Aleksinca. U toj nesreći tri osobe su povređene, uključujući i vozača D.T. (23) koji je, kao i suvozač, zadobio lake telesne povrede. Još jedna tinejdžerka (18) povređena je tom prilikom i ona se nalazi u teškom stanju. Devojka se nalazi u stanju životne ugroženosti i lekari intenzivno prate njeno stanje.

Ona je zadobila ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš".

Vozač "opela" D.T. (23) uhapšen je nakon pregleda u Opštoj bolnici zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- On se sumnjiči da je u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, upravljajući "opelom" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom i u betonski stub, usled čega je Nataša A. (19) putnica u vozilu preminula.

Takođe, alkotestom je utvrđeno je da je D. T. vozilom upravljao sa 1,14 promila alkohola u organizmu, dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio i pod uticajem benzodiazepina.

