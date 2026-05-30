„Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule napad koristeći oružje velikog dometa, precizno bazirano sa zemlje i iz vazduha, i dronove za napade na vojne aerodrome, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage", saopštilo je rusko ministarstvo, prenosi TASS.

"Pored toga, avijacija, dronovi, raketne snage i artiljerija napali su privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 148 okruga", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Građani Kijeva nalaze se u metrou kao skloništu od predstojećih udara:

Prema saopštenju, ciljevi udara su postignuti i sve određene mete udara su pogođene, navodi agencija.

Brifing Ministarstva odbrane Rusije

Ruska vojska izvela je grupni udar odmazde po vojnim aerodromima Ukrajine, kao i objektima energetske, gorivne i transportne infrastrukture.

U zoni delovanja grupacije „Dnjepar“ ukrajinske snage su za dan izgubile više od 60 vojnika i 12 vozila. Pogođene su formacije mehanizovane i brdsko-jurišne brigade u područjima Grigorovke, Belogorja i Dimitrova u Zaporoškoj oblasti.

Sredstva PVO oborila su 10 navođenih avio-bombi, jedan projektil sistema hajmars i 352 ukrajinska drona.

Jedinice grupacije „Sever“ poboljšale su taktički položaj, a ukrajinske snage izgubile su do 200 vojnika.

Jedinice „Južne“ grupacije zauzele su povoljnije linije i položaje. Ukrajinske snage izgubile su više od 85 vojnika, tri borbena oklopna vozila i drugo naoružanje.

Jedinice grupacije „Zapad“ poboljšale su položaj i nanele udare ukrajinskim snagama u više područja DNR i Harkovske oblasti. Protivnik je izgubio više od 180 vojnika.

Jedinice grupacije „Centar“ zauzele su povoljnije linije i položaje, a ukrajinske snage izgubile su više od 340 vojnika.

Jedinice grupacije „Istok“ nastavile su napredovanje i nanele udare ukrajinskim snagama u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Protivnik je izgubio više od 455 vojnika.

Pripadnici ruske grupacije „Centar“ presekli su glavne puteve snabdevanja ukrajinskih snaga na dobropoljskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

