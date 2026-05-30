Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je V. Š. odredio pritvor i naredio da se za njim raspiše poternica.

Njemu je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali je zbog novih dokaza tužilaštvo ponovo tražilo njegovo određivanje.

Istaga u ovom slučaju se protiv ukupno 11 osoba zbog krivičnog dela teško ubistvo A. N. u restoranu "27" 12. maja, a konobar V. Š. se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinilaca i pomaganja nakon izvršenja krivičnog dela.