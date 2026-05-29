Centar za socijalni rad "Trstenik" danas je povodom hapšenja muškarca (59) osumnjičenog za obljubu nad detetom, saopštio da se dete nalazi u sigurnom porodičnom okruženju i da su aktivno uključeni u rad na zaštiti i obezbeđivanja stručne podrške i sigurnosti deteta.

Policijska uprava u Kruševcu je 28. maja saopštila da je uhapšen muškarac iz Trstenika zbog sumnje da je u proteklom periodu imao intimne odnose sa detetom.

Iz Centra su naveli i da su njihovi stručni radnici u ovom konkretnom slučaju od početka upoznati i aktivno uključeni u rad na zaštiti deteta i dodali da su angažovani i sa drugim nadležnim državnim organima u koordinisano postupanje.

Dete se nalazi u sigurnom porodičnom okruženju i Centar pruža svu naophodnu podršku u skladu sa zakonnodavnim okvirom iz domena porodične i socijalne zaštite, navode iz Centra.

Centar je zahvalio medijima na profesionalnom izveštavanju o slučaju i podsetio javnost na neophodnost maksimalne zaštite prava deteta.