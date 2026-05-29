Jedna od najspektakularnijih pljački u modernoj istoriji Evrope dogodila se 28. juna 2022. godine, baš na Vidovdan, kada je banda „Pink Panter“ izvela filmsku krađu na prestižnom sajmu umetnosti TEFAF u Holandiji i odnela žuti dijamant vredan neverovatnih 27 miliona evra.

Akcija je trajala manje od jednog minuta.

Maskirani poput likova iz popularne britanske serije „Birmingemska banda“, petorica pljačkaša upala su među luksuzne vitrine pune dragocenosti i pred očima šokiranih posetilaca odnela pravo bogatstvo.

Holandska policija kasnije je nudila čak 600.000 evra za informacije koje bi dovele do razbijanja bande i pronalaska dijamanta, ali su „Pink Panteri“ još jednom pokazali zbog čega ih smatraju jednom od najopasnijih kriminalnih grupa na svetu.

Tokom pljačke korišćeni su specijalni alati za otvaranje posebno zaštićenog staklenog kovčega u kojem se nalazio jedinstveni žuti dijamant.

Sigurnosne kamere snimile su svaki pokret bande, ali su pljačkaši bili maskirani i organizovani gotovo vojničkom preciznošću.

Policija je sumnjala da su neki od članova bili naoružani pištoljima i automatskim oružjem „škorpion“, dok je cela operacija izvedena neverovatnom brzinom i hladnokrvnošću.

Spektakularna krađa odmah je podsetila istražitelje na ranije akcije zloglasne grupe „Pink Panter“, koja je tokom devedesetih i dvehiljaditih godina harala luksuznim hotelima, muzejima i juvelirnicama širom sveta.

Njihove mete bili su Tokio, Dubai, Pariz, Kan i brojni drugi gradovi, a pljačke su često izgledale kao scene iz holivudskih filmova.

Banda je postala poznata po savršenoj organizaciji, lažnim identitetima, korišćenju specijalne opreme i međunarodnoj mreži pomagača, zahvaljujući kojoj su ukradeni dragulji često nestajali bez traga.

Posebno ih je izdvajala taktika da dragocenosti ne prodaju direktno, već preko posrednika širom sveta, što je policiji dodatno otežavalo istrage.

Istraga holandske policije ubrzo je pokazala da tragovi vode ka Balkanu.

Prema informacijama istražitelja, deo članova bande navodno se nalazio u Srbiji, a pojedini ukradeni dragulji navodno su završili u Beogradu i Nišu.

U istragu su se uključili Interpol, Evropol i policije više evropskih država.

Tokom potrage pronađeno je i oružje korišćeno tokom pljačke, koje je bilo bačeno u jezero Veeno u Belgiji. Istražitelji su čak delimično isušivali jezero kako bi došli do dodatnih dokaza o spektakularnoj akciji.

Posebnu pažnju izazvala je i misteriozna uloga tri žene.

Jedna ženska osoba dovedena je direktno u vezu sa pljačkom, dok su još dve dospele u fokus policije nakon što su vratile iznajmljeni automobil rentakar agenciji blizu aerodroma u Frankfurtu.

Mesecima se nije znalo gde se nalazi čuveni žuti dijamant vredan 27 miliona evra.

Onda je u martu 2023. godine usledio veliki preokret.

Posle osam meseci međunarodne potrage, jedan od ključnih ukradenih dragulja je pronađen.

Iako se dugo spekulisalo da je reč upravo o čuvenom žutom dijamantu, istražitelji nikada nisu javno otkrili tačnu lokaciju na kojoj je pronađen niti sve detalje operacije.

Priča o „Pink Panterima“ i danas fascinira svet, a mnogi njihove pljačke nazivaju najorganizovanijim kriminalnim akcijama modernog doba.

Jedno je sigurno – pljačka dijamanta od 27 miliona evra na Vidovdan zauvek je ostala upisana kao jedna od najvećih i najdrskijih krađa u Evropi.