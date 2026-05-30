Komandant Snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi objavio je na Fejsbuku da su "ptice SBS-a uništile 'Iskander' i dva aviona Tu-142 na vojnom aerodromu u Taganrogu tokom noći 30. maja", prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Tu-142 je dalekometni protivpodmornički avion razvijen na bazi strateškog bombardera.

"Operativno-taktički raketni sistem 'Iskander' je ruski raketni kompleks za lansiranje raketa zemlja-zemlja, koji je pogođen na lansirnom položaju u močvarnom području u okolini Taganroga, u Rostovskoj oblasti", naveo je Brovdi.

Napade su izveli dronovi Prvog zasebnog centra bespilotnih sistema.

"Rezultat nije ograničen samo na navedene ciljeve, bilo je pogodaka i na vodi. Snimak sledi naknadno", dodao je Brovdi.

U Prvom zasebnom centru bespilotnih sistema naveli su na kanalu Telegram da je "sasvim moguće da Ukrajinci jutros nisu doživeli još jedan masovni raketni napad upravo zbog ove noćne operacije".

Kako su istakli, uništen je jedan sistem Iskander, koji je trebalo da lansira rakete zemlja-zemlja, ali je pogođen na borbenom dežurstvu u okolini Taganroga.

Uništenje dva aviona Tu-142 opisali kao "dvostruki pogodak".

"Dalekometni protivpodmornički avioni na bazi strateških bombardera bili su parkirani na vojnom aerodromu. Preciznim napadima pogođena su dva aviona, koji su sada zvanično pretvoreni u nepokretnu imovinu", naveli su.

Centar je uputio i ironičnu poruku ruskoj komandi, ocenivši da je protivvazdušna odbrana ponovo pokazala "negativnu efikasnost", poručivši da sledeći put "ne moraju ni da je uključuju".